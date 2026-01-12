https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/iran-disisleri-bakani-arakci-protestolar-bariscildi-ama-saflarina-teror-gruplari-sizdi-1102666929.html

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Protestolar barışçıldı, ama saflarına terör grupları sızdı

İran’da yaşanan terörden ABD ve İsrail’i sorumlu tutan Arakçi, barışçıl protestocuların saflarına terörist grupların sızdığını belirtti. 12.01.2026, Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yabancı ülkelerin büyükelçileri ile düzenlediği toplantıda, ülkedeki olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.İran'da son günlerde yaşanan terör saldırılarının ABD ve İsrail ile bağlantılı olduğuna dair ellerinde çok sayıda belge ve delinin bulunduğunu kaydeden Arakçi, “(Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike) Pompeo bile, Mossad ajanlarının isyancılarla birlikte bu terör harekete öncülük ettiğini kabul etti. Bu konuyu araştıracağız ve açıklamalarıyla ölü sayısının artmasına katkıda bulunanlar hesap verecek” ifadesini kullandı.Protestoların barışçıl başladığını anımsatan Bakan, hükümetin de derhal tüccarlar ve diğer ilgili taraflarla diyaloğa girerek barışçıl gösterilere yanıt olarak önlemler aldığını belirterek, “Adımlar atıldı ve reformlar uygulamaya kondu” dedi.'Amaçları, protestoları amacından saptırmak'Silahlı terör gruplarının, protestoların asıl amacından sapmasını sağlamak amacıyla göstericilerin saflarına sızdığını vurgulayan Arakçi, “Güvenlik mensuplarına yönelik silahlı saldırılara ilişkin delillerimiz var. Amaçları, Trump'ın da istediği gibi kayıp sayısını artırmaktı” diye altını çizdi.İsyancıların, 53 camiyi ateşe verdiğine dikkat çeken diplomat, “Hiçbir İranlı bunu yapmazdı” diye kaydederek teröristlerin, yaralılara bile acımadığını ve yakın mesafeden ateş ettiğini anlattı.'Teröristleri destekliyorlar'Batı ülkelerinin teröristleri kınamak yerine İran polisini kınadığını söyleyen Arakçi, “Bunlar, Gazze'de 70 binden fazla insanın soykırımını ve ABD ile İsrail'in elinde binden fazla İran vatandaşının ölümünü kınamayan ülkelerdir. Ancak bugün İran'daki teröristleri destekliyorlar” ifadesini kullandı.Arakçi, Batı ülkelerinin, özellikle de ABD’nin, daha önce kendi topraklarında yaşanan protestolara sert ve zorlayıcı yöntemlerle karşılık verdiğini hatırlattı.'Savaş istemiyoruz ama hazırız'İran Dışişleri Bakanı, yaşanan olaylara rağmen Batı ülkeleriyle müzakerelere hazır olduğunu dile getirdi.Arakçi, “Savaş istemiyoruz, ama buna tamamen hazırız. Adil, eşit haklara dayalı ve karşılıklı saygı çerçevesinde olan müzakerelere de hazırız” diye ekledi.

