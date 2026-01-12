https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/kuba-lideri-canel-abd-ile-muzakere-etmiyoruz-1102677084.html
Küba lideri Canel: ABD ile müzakere etmiyoruz
Sputnik Türkiye
Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, "ABD yönetimi ile müzakere etmedikleri" açıklaması yaptı. Canel, Trump'ın Küba'ya 'çok geç olmadan anlaşın' tehdidinin ardından... 12.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-12T16:32+0300
2026-01-12T16:32+0300
2026-01-12T16:52+0300
Miguel Diaz-Canel, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "ABD yönetimi ile göçmenlik konusundaki teknik iletişimler dışında hiçbir müzakeremiz yok" ifadelerini kullandı.Canel ayrıca Küba’nın her zaman egemen eşitlik, karşılıklı saygı ve uluslararası hukukun ilkeleri temelinde ABD ile diyaloğu sürdürmeye istekli olduğunu söyledi.Canel, resmi X hesabından dün yaptığı açıklamada da “Her şeyi, hatta insan hayatını bile bir ticarete dönüştürenlerin, Küba'yı herhangi bir konuda, kesinlikle hiçbir konuda suçlama yetkisi yok” derken şunları eklemişti: Trump ne demişti? ABD Başkanı Donald Trump, dün Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada Küba, Venezuela ve ABD’nin bölgedeki rolüne ilişkin sert ifadeler kullanmış, Küba’ya artık hiçbir şekilde petrol ya da para gönderilmeyeceğini belirterek, “Küba’ya artık ne petrol ne de para gidecek, sıfır” demişti. ABD Başkanı, şu ifadeleri kullandı:
16:32 12.01.2026 (güncellendi: 16:52 12.01.2026)
Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, "ABD yönetimi ile müzakere etmedikleri" açıklaması yaptı. Canel, Trump'ın Küba'ya 'çok geç olmadan anlaşın' tehdidinin ardından ilk açıklamasında da "Kimse bize ne yapacağımızı dikte edemez" demişti.
Miguel Diaz-Canel, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "ABD yönetimi ile göçmenlik konusundaki teknik iletişimler dışında hiçbir müzakeremiz yok" ifadelerini kullandı.
Canel ayrıca Küba’nın her zaman egemen eşitlik, karşılıklı saygı ve uluslararası hukukun ilkeleri temelinde ABD ile diyaloğu sürdürmeye istekli olduğunu söyledi.
Canel, resmi X hesabından dün yaptığı açıklamada da “Her şeyi, hatta insan hayatını bile bir ticarete dönüştürenlerin, Küba'yı herhangi bir konuda, kesinlikle hiçbir konuda suçlama yetkisi yok” derken şunları eklemişti:
Küba özgür, bağımsız ve egemen bir ülkedir. Kimse bize ne yapacağımızı dikte edemez Küba saldırmamış, 66 yıldır ABD tarafından saldırıya uğramıştır. Küba tehdit etmez, vatanını son damla kanına kadar savunmaya hazırdır.
ABD Başkanı Donald Trump, dün Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada Küba, Venezuela ve ABD’nin bölgedeki rolüne ilişkin sert ifadeler kullanmış, Küba’ya artık hiçbir şekilde petrol ya da para gönderilmeyeceğini belirterek, “Küba’ya artık ne petrol ne de para gidecek, sıfır” demişti.
ABD Başkanı, şu ifadeleri kullandı:
Bu Kübalıların çoğu, geçen haftaki ABD saldırısında öldü. Venezuela’nın artık, onları yıllarca rehin tutan haydutlardan ve şantajcılardan korunmaya ihtiyacı yok. Venezuela’nın artık, dünyanın açık ara en güçlü ordusu olan Amerika Birleşik Devletleri var. Onları koruyacağız ve koruyoruz. Küba'ya artık hiçbir şekilde petrol ya da para gitmeyecek-Sıfır! Çok geç olmadan bir anlaşma yapmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.