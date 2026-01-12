https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/kuba-lideri-canel-abd-ile-muzakere-etmiyoruz-1102677084.html

Küba lideri Canel: ABD ile müzakere etmiyoruz

Küba lideri Canel: ABD ile müzakere etmiyoruz

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, "ABD yönetimi ile müzakere etmedikleri" açıklaması yaptı. Canel, Trump'ın Küba'ya 'çok geç olmadan anlaşın' tehdidinin ardından... 12.01.2026, Sputnik Türkiye

Miguel Diaz-Canel, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "ABD yönetimi ile göçmenlik konusundaki teknik iletişimler dışında hiçbir müzakeremiz yok" ifadelerini kullandı.Canel ayrıca Küba’nın her zaman egemen eşitlik, karşılıklı saygı ve uluslararası hukukun ilkeleri temelinde ABD ile diyaloğu sürdürmeye istekli olduğunu söyledi.Canel, resmi X hesabından dün yaptığı açıklamada da “Her şeyi, hatta insan hayatını bile bir ticarete dönüştürenlerin, Küba'yı herhangi bir konuda, kesinlikle hiçbir konuda suçlama yetkisi yok” derken şunları eklemişti: Trump ne demişti? ABD Başkanı Donald Trump, dün Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada Küba, Venezuela ve ABD’nin bölgedeki rolüne ilişkin sert ifadeler kullanmış, Küba’ya artık hiçbir şekilde petrol ya da para gönderilmeyeceğini belirterek, “Küba’ya artık ne petrol ne de para gidecek, sıfır” demişti. ABD Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

