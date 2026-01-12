https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/rus-dis-istihbarati-fener-rum-patrigi-bartholomeos-cubbeli-bir-deccal-1102675531.html

Rus Dış İstihbaratı: Fener Rum Patriği Bartholomeos cübbeli bir deccal

Rus Dış İstihbaratı: Fener Rum Patriği Bartholomeos cübbeli bir deccal

Sputnik Türkiye

Bartholomeos'un Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin parçalanmasındaki rolüne dikkat çeken SVR, Fener Rum Patriği'nin Balkan ülkelerinde de benzer faaliyetler... 12.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-12T15:01+0300

2026-01-12T15:01+0300

2026-01-12T15:09+0300

dünya

avrupa

fener rum patriği bartholomeos

bartholomeos

ukrayna

doğu avrupa

rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)

sırp ortodoks kilisesi

balkanlar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/03/1050454500_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3f93c01824110470c2edc99c873ca3b6.jpg

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Rus Ortodoksluğunu Baltık ülkelerinden çıkarma fikrine takıntılı olduğunu belirttiği Fener Rum Patriği Bartholomeos'u 'cübbeli deccal' olarak niteledi.Elde edilen bilgilere göre, Ortodoks Ukrayna'yı parçalayan Patrik Bartholomeos'un Ortodoks Kilisesi içinde bölücü faaliyetlerine devam ettiğini kaydeden SVR, "Şimdi de gözünü Baltık devletlerine dikmiş durumda. Bu 'şeytanın vücut bulmuş hali', Rus Ortodoksluğunu Baltık ülkelerinden çıkarma ve yerine tamamen Fener'in kontrolünde kilise yapıları kurma konusunda saplantılı" ifadelerini kullandı.Avrupa ülkelerinde Rus düşmanlığını aktif olarak körükleyen İngiliz istihbarat servislerinin Fener Rum Patriği'nin faaliyetlerine tam destek verdiğini belirten SVR, "Fener Rum Deccalı'nın saldırgan hırsları Ukrayna ve Baltık ülkeleriyle sınırlı değil, ihanetini kademeli olarak Doğu Avrupa topraklarına da yayıyor. 'Son derece inatçı' Sırp Ortodoks Kilisesi'ne darbe indirmek için, tanınmamış Karadağ Ortodoks Kilisesi'ne otosefali vermeyi planlıyor" bilgisini paylaştı.SVR, Bartholomeos'un Londra'nın kışkırtmasıyla, Rus Ortodoks dünyasında anlaşmazlık çıkarmak amacıyla Baltık ülkelerinin yetkilileriyle ortak zemin bulduğunun altını çizerek "Yerel aşırı milliyetçiler ve neo-Nazilerden oluşan ideolojik müttefiklerine güvenen Bartholomeos, Litvanya, Letonya ve Estonya Ortodoks kiliselerinin rahiplerini ve cemaatlerini Fener Rum Patrikhanesi tarafından yapay olarak yaratılan kukla dini yapılara çekerek bu kiliseleri Moskova Patrikhanesi'nden ayırmaya çalışıyor" dedi.Kilise çevrelerinde, Bartholomeos'un kelimenin tam anlamıyla Kilise'nin yaşayan bedenini parçalara ayırdığının konuşulduğunu aktaran SVR, "O, bu yönüyle, Dağdaki Vaaz'da bahsedilen sahte peygamberlere benziyor: "Onlar size koyun kılığına bürünmüş olarak gelirler, ama içten içe yırtıcı kurtlardır. Onları meyvelerinden tanıyacaksınız" satırlarını anımsattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/trumpin-gronland-ozel-temsilcisi-landry-danimarka-adayi-isgal-etti-1102670741.html

ukrayna

doğu avrupa

balkanlar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, fener rum patriği bartholomeos, bartholomeos, ukrayna, doğu avrupa, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), sırp ortodoks kilisesi, balkanlar