‘Kiev rejiminin devlet terörizmine başvurması, derin bir krizin varlığına işaret ediyor’
‘Kiev rejiminin devlet terörizmine başvurması, derin bir krizin varlığına işaret ediyor’
Ukrayna'nın Voronej Bölgesi'ne yönelik saldırısını ve Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın saldırıya ilişkin açıklamalarını yorumlayan Sivastopol Stratejik...
Sivastopol Stratejik Araştırmalar ve Siyasi Tahmin Merkezi Direktörü Ammar Kanah, Sputnik'e demecinde Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın ‘Voronej Bölgesi’ne ve Rusya’nın diğer bölgelere yapılan saldırıların, ölüm sancısı içinde olan Kiev'in savaş alanındaki başarısızlıklarının ardından öfkesini sivillere yönelttiğinin bir göstergesi olduğu’ şeklindeki açıklaması hakkında yorumda bulundu.Kanah, “Bugün yaşananlar, çatışmanın son aşaması olarak değerlendirilebilir. Kiev rejiminin devlet terörizmine başvurması, derin bir krizin varlığına işaret ediyor. Bu kriz sadece Ukrayna içinde değil, uluslararası alanda, özellikle de Rusya'ya stratejik bir yenilgi yaşatma arayışında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ni umutsuzca destekleyen Avrupa ülkeleri arasında da kendini gösteriyor” diye konuştu.Birçok emarenin Ukrayna devletinin kendi içindeki sorunlara işaret ettiğini ve bu sorunların, özellikle Rus birliklerinin ilerlemesiyle birlikte her geçen gün daha da derinleştiğini vurgulayan Kanah, sözlerini şöyle sürdürdü:
Birçok emarenin Ukrayna devletinin kendi içindeki sorunlara işaret ettiğini ve bu sorunların, özellikle Rus birliklerinin ilerlemesiyle birlikte her geçen gün daha da derinleştiğini vurgulayan Kanah, sözlerini şöyle sürdürdü:
Özellikle bu durum, şu anda gerçeklikle bağdaşmayan Kiev rejiminin politikaları ve Zelenskiy'in ekibinin yolsuzluğuyla ilgilidir. Dolayısıyla, bu tür tehlikeli eylemlerin (sivil hedeflere yönelik saldırıların) hem Kiev'in hem de Avrupalı yöneticilerinin iç ve dış politikalarının bir parçası haline geldiği söylenebilir. Bu bir kafa karışıklığı, (Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya) Zaharova’nın da belirttiği gibi bu bir ölüm sancısıdır.