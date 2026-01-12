https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/kiev-rejiminin-devlet-terorizmine-basvurmasi-derin-bir-krizin-varligina-isaret-ediyor-1102684832.html

‘Kiev rejiminin devlet terörizmine başvurması, derin bir krizin varlığına işaret ediyor’

Sputnik Türkiye

Ukrayna'nın Voronej Bölgesi'ne yönelik saldırısını ve Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın saldırıya ilişkin açıklamalarını yorumlayan Sivastopol Stratejik... 12.01.2026

Sivastopol Stratejik Araştırmalar ve Siyasi Tahmin Merkezi Direktörü Ammar Kanah, Sputnik'e demecinde Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın ‘Voronej Bölgesi’ne ve Rusya’nın diğer bölgelere yapılan saldırıların, ölüm sancısı içinde olan Kiev'in savaş alanındaki başarısızlıklarının ardından öfkesini sivillere yönelttiğinin bir göstergesi olduğu’ şeklindeki açıklaması hakkında yorumda bulundu.Kanah, “Bugün yaşananlar, çatışmanın son aşaması olarak değerlendirilebilir. Kiev rejiminin devlet terörizmine başvurması, derin bir krizin varlığına işaret ediyor. Bu kriz sadece Ukrayna içinde değil, uluslararası alanda, özellikle de Rusya'ya stratejik bir yenilgi yaşatma arayışında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ni umutsuzca destekleyen Avrupa ülkeleri arasında da kendini gösteriyor” diye konuştu.Birçok emarenin Ukrayna devletinin kendi içindeki sorunlara işaret ettiğini ve bu sorunların, özellikle Rus birliklerinin ilerlemesiyle birlikte her geçen gün daha da derinleştiğini vurgulayan Kanah, sözlerini şöyle sürdürdü:

