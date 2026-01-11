https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/rus-disislerinden-kievin-voroneje-yonelik-saldirilarina-kinama-1102652112.html
Rus Dışişleri’nden Kiev'in Voronej'e yönelik saldırılarına kınama
Rus Dışişleri’nden Kiev'in Voronej'e yönelik saldırılarına kınama
11.01.2026
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Voronej Bölgesi’ne yönelik saldırılarını kararlılıkla kınadı, Kiev'in bilinçli bir şekilde sivil hedefleri seçtiğini ve bu tür saldırıların terör eylemi olduğunu belirtti."Kiev rejimi, bir kez daha kanlı bir suç işleyerek insanlık dışı, Nazi özünü ortaya koydu" diyen Zaharova, Voronej Bölgesi ve diğer bölgelere yapılan saldırıların, ölüm sancısı içinde olan Kiev'in savaş alanındaki başarısızlıklarının ardından öfkesini sivillere yönelttiğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.Zaharova, saldırının organizatörlerinin ve faillerinin kaçınılmaz bir şekilde cezalandırılacağının altını çizdi.Daha önce Voronej Valisi Aleksandr Gusev, hava savunma kuvvetlerinin dün gece Voronej ve bölgesinde yaklaşık 19 insansız hava aracı imha ettiğini, saldırılarda 4 kişinin yaralandığını, aralarında genç bir kadının daha sonra yoğun bakımda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
17:19 11.01.2026 (güncellendi: 17:36 11.01.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'nın Voronej Bölgesi’ne ve ülkenin diğer bölgelerine yönelik saldırılarını kararlılıkla kınayarak, bu tür saldırıların terör eylemi olduğunu vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Voronej Bölgesi’ne yönelik saldırılarını kararlılıkla kınadı, Kiev'in bilinçli bir şekilde sivil hedefleri seçtiğini ve bu tür saldırıların terör eylemi olduğunu belirtti.
"Kiev rejimi, bir kez daha kanlı bir suç işleyerek insanlık dışı, Nazi özünü ortaya koydu" diyen Zaharova, Voronej Bölgesi ve diğer bölgelere yapılan saldırıların, ölüm sancısı içinde olan Kiev'in savaş alanındaki başarısızlıklarının ardından öfkesini sivillere yönelttiğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.
Uluslararası kuruluşların, Ukraynalı neo-Nazilerin suç eylemlerine ilişkin tarafsız bir değerlendirme yapmalarını umarız. Kiev rejiminin dizginsiz barbarlığına karşı sessiz kalmak, onları kanlı eylemlerinin suç ortakları haline getirir.
Zaharova, saldırının organizatörlerinin ve faillerinin kaçınılmaz bir şekilde cezalandırılacağının altını çizdi.
Daha önce Voronej Valisi Aleksandr Gusev, hava savunma kuvvetlerinin dün gece Voronej ve bölgesinde yaklaşık 19 insansız hava aracı imha ettiğini, saldırılarda 4 kişinin yaralandığını, aralarında genç bir kadının daha sonra yoğun bakımda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.