Rus Dışişleri'nden Kiev'in Voronej'e yönelik saldırılarına kınama

Rus Dışişleri’nden Kiev'in Voronej'e yönelik saldırılarına kınama

11.01.2026

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Voronej Bölgesi’ne yönelik saldırılarını kararlılıkla kınadı, Kiev'in bilinçli bir şekilde sivil hedefleri seçtiğini ve bu tür saldırıların terör eylemi olduğunu belirtti."Kiev rejimi, bir kez daha kanlı bir suç işleyerek insanlık dışı, Nazi özünü ortaya koydu" diyen Zaharova, Voronej Bölgesi ve diğer bölgelere yapılan saldırıların, ölüm sancısı içinde olan Kiev'in savaş alanındaki başarısızlıklarının ardından öfkesini sivillere yönelttiğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.Zaharova, saldırının organizatörlerinin ve faillerinin kaçınılmaz bir şekilde cezalandırılacağının altını çizdi.Daha önce Voronej Valisi Aleksandr Gusev, hava savunma kuvvetlerinin dün gece Voronej ve bölgesinde yaklaşık 19 insansız hava aracı imha ettiğini, saldırılarda 4 kişinin yaralandığını, aralarında genç bir kadının daha sonra yoğun bakımda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

