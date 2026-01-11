Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/rus-disislerinden-kievin-voroneje-yonelik-saldirilarina-kinama-1102652112.html
Rus Dışişleri’nden Kiev'in Voronej'e yönelik saldırılarına kınama
Rus Dışişleri’nden Kiev'in Voronej'e yönelik saldırılarına kınama
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'nın Voronej Bölgesi’ne ve ülkenin diğer bölgelerine yönelik saldırılarını kararlılıkla kınayarak, bu tür... 11.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-11T17:19+0300
2026-01-11T17:36+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
voronej
ukrayna
kiev
terör saldırısı
kınama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1a/1098157503_0:15:665:389_1920x0_80_0_0_31d9d7502589f9e4a457902ef44f7b12.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Voronej Bölgesi’ne yönelik saldırılarını kararlılıkla kınadı, Kiev'in bilinçli bir şekilde sivil hedefleri seçtiğini ve bu tür saldırıların terör eylemi olduğunu belirtti."Kiev rejimi, bir kez daha kanlı bir suç işleyerek insanlık dışı, Nazi özünü ortaya koydu" diyen Zaharova, Voronej Bölgesi ve diğer bölgelere yapılan saldırıların, ölüm sancısı içinde olan Kiev'in savaş alanındaki başarısızlıklarının ardından öfkesini sivillere yönelttiğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.Zaharova, saldırının organizatörlerinin ve faillerinin kaçınılmaz bir şekilde cezalandırılacağının altını çizdi.Daha önce Voronej Valisi Aleksandr Gusev, hava savunma kuvvetlerinin dün gece Voronej ve bölgesinde yaklaşık 19 insansız hava aracı imha ettiğini, saldırılarda 4 kişinin yaralandığını, aralarında genç bir kadının daha sonra yoğun bakımda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/zaharova-ab-ukraynadaki-catismalarin-surmesini-istiyor-1102219480.html
rusya
voronej
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1a/1098157503_38:0:665:470_1920x0_80_0_0_419da548b624f77ec56d264d9b4294e4.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, voronej, ukrayna, kiev, terör saldırısı, kınama
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, voronej, ukrayna, kiev, terör saldırısı, kınama

Rus Dışişleri’nden Kiev'in Voronej'e yönelik saldırılarına kınama

17:19 11.01.2026 (güncellendi: 17:36 11.01.2026)
© Sputnik / Евгения НовоженинаMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2026
© Sputnik / Евгения Новоженина
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'nın Voronej Bölgesi’ne ve ülkenin diğer bölgelerine yönelik saldırılarını kararlılıkla kınayarak, bu tür saldırıların terör eylemi olduğunu vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Voronej Bölgesi’ne yönelik saldırılarını kararlılıkla kınadı, Kiev'in bilinçli bir şekilde sivil hedefleri seçtiğini ve bu tür saldırıların terör eylemi olduğunu belirtti.
"Kiev rejimi, bir kez daha kanlı bir suç işleyerek insanlık dışı, Nazi özünü ortaya koydu" diyen Zaharova, Voronej Bölgesi ve diğer bölgelere yapılan saldırıların, ölüm sancısı içinde olan Kiev'in savaş alanındaki başarısızlıklarının ardından öfkesini sivillere yönelttiğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Uluslararası kuruluşların, Ukraynalı neo-Nazilerin suç eylemlerine ilişkin tarafsız bir değerlendirme yapmalarını umarız. Kiev rejiminin dizginsiz barbarlığına karşı sessiz kalmak, onları kanlı eylemlerinin suç ortakları haline getirir.

Zaharova, saldırının organizatörlerinin ve faillerinin kaçınılmaz bir şekilde cezalandırılacağının altını çizdi.
Daha önce Voronej Valisi Aleksandr Gusev, hava savunma kuvvetlerinin dün gece Voronej ve bölgesinde yaklaşık 19 insansız hava aracı imha ettiğini, saldırılarda 4 kişinin yaralandığını, aralarında genç bir kadının daha sonra yoğun bakımda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2025
UKRAYNA KRİZİ
Zaharova: AB, Ukrayna'daki çatışmaların sürmesini istiyor
25 Aralık 2025, 17:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала