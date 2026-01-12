https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/kamp-kadrosu-aciklandi-galatasarayin-eksikleri-dikkat-cekti-1102680183.html

Kamp kadrosu açıklandı: Galatasaray'ın eksikleri dikkat çekti

Kamp kadrosu açıklandı: Galatasaray'ın eksikleri dikkat çekti

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta mücadelesinde Galatasaray, yarın deplasmanda Nesine 2. Lig ekibi Fethiyespor'la karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, yarın deplasmanda Fethiyespor'la Ziraat Türkiye Kupası maçında karşılaşacak.Mücadele öncesi sarı kırmızılı takımın kamp kadrosu duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Wilfried Singo, Jakobs, Victor Osimhen, Uğurcan Çakır, Lucas Torreira, Leroy Sane, Gabriel Sara ve İlkay Gündoğan maç kafilesinde yer almadı.Galatasaray’ın Fethiyespor maçı kamp kadrosunda Davinson Sanchez, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay ve Mario Lemina yer aldı.

