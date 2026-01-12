Türkiye
Galatasaray- Fenerbahçe derbisinden daha çok konuşuldu: Dağıtılan yağmurlukların fiyat farkı ne?
Galatasaray- Fenerbahçe derbisinden daha çok konuşuldu: Dağıtılan yağmurlukların fiyat farkı ne?
Hafta sonu oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde en çok konuşulan konu taraftarlara dağıtılan 'yağmurluklar' oldu.
İstanbul'da cumartesi günü oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisine futboldan çok takımların taraftarlarına dağıttığı yağmurluklar damga vurdu. Galatasaray'ın taraftarına dağıttığı yağmurluklar büyük tepki çekerken, Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurluklar beğenildi. Sosyal medyada da konu gündem olurken, iki yağmurluk arasında ne kadar fiyat farkı en çok merak edilen konu oldu. Fenerbahçe’nin taraftarına dağıttığı yağmurlukların adet fiyatı ortalama 130 TL seviyesinde, Galatasaray’ın dağıttığı yağmurlukların ortalama fiyatının da 30 TL olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya yıkıldı Yağmurlu hava nedeniyle Galatasaray- Fenerbahçe arasındaki maç için iki takımda taraftarlarına yağmurluk hediye etti. Ama iki yağmurluk arasındaki 'kalite' farkı bir anda sosyal medyada gündem oldu. Galatasaray'ın dağıttığı kırmızı yağmurluklar için 'çöp poşeti' yorumları sosyal medyayı sarsarsan taraftarlar da isyan etti. Galatasaray özür dilediTepkiler üzerine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Öncelikle organizasyon kapsamında, kötü hava koşulları nedeniyle taraftarlarımıza dağıtılan yağmurluklarla ilgili yaşanan memnuniyetsizlik için samimi şekilde özür diliyorum. Ortaya çıkan görüntü Galatasaray'a yakışan bir hassasiyeti yansıtmamıştır. Bu sorumluluk bize aittir ve önümüzdeki dönemde bu tip sorunlar yaşanmayacaktır" diyerek özür diledi.Taraftara dağıtılan yağmurluklar ne kadar?Sosyal medyada en çok merak edilen ise dağıtılan yağmurlukların fiyatı oldu. Ekonomim'in haberine göre, stada da zor koşullarda ulaşan taraftarların sayısı toplamda 58 bin 397 olarak açıklandı.Fenerbahçe’nin taraftarına dağıttığı yağmurlukların adet fiyatı ortalama 130 TL seviyesinde olurken, Galatasaray’ın dağıttığı yağmurlukların ortalama fiyatının da 30 TL olduğu görüldü. Taraftarların eşit dağıldığı düşünülürse Fenerbahçe’nin kasasından yaklaşık 3,8 milyon TL çıkarken, Galatarasay’ın kasasından da yaklaşık 875 bin TL çıkmış görünüyor.
Hafta sonu oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde en çok konuşulan konu taraftarlara dağıtılan 'yağmurluklar' oldu. Peki çok konuşulan yağmurluklar takımlara ne kadara mal oldu?
İstanbul'da cumartesi günü oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisine futboldan çok takımların taraftarlarına dağıttığı yağmurluklar damga vurdu. Galatasaray'ın taraftarına dağıttığı yağmurluklar büyük tepki çekerken, Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurluklar beğenildi. Sosyal medyada da konu gündem olurken, iki yağmurluk arasında ne kadar fiyat farkı en çok merak edilen konu oldu. Fenerbahçe’nin taraftarına dağıttığı yağmurlukların adet fiyatı ortalama 130 TL seviyesinde, Galatasaray’ın dağıttığı yağmurlukların ortalama fiyatının da 30 TL olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medya yıkıldı

Yağmurlu hava nedeniyle Galatasaray- Fenerbahçe arasındaki maç için iki takımda taraftarlarına yağmurluk hediye etti. Ama iki yağmurluk arasındaki 'kalite' farkı bir anda sosyal medyada gündem oldu. Galatasaray'ın dağıttığı kırmızı yağmurluklar için 'çöp poşeti' yorumları sosyal medyayı sarsarsan taraftarlar da isyan etti.

Galatasaray özür diledi

Tepkiler üzerine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Öncelikle organizasyon kapsamında, kötü hava koşulları nedeniyle taraftarlarımıza dağıtılan yağmurluklarla ilgili yaşanan memnuniyetsizlik için samimi şekilde özür diliyorum. Ortaya çıkan görüntü Galatasaray'a yakışan bir hassasiyeti yansıtmamıştır. Bu sorumluluk bize aittir ve önümüzdeki dönemde bu tip sorunlar yaşanmayacaktır" diyerek özür diledi.

Taraftara dağıtılan yağmurluklar ne kadar?

Sosyal medyada en çok merak edilen ise dağıtılan yağmurlukların fiyatı oldu. Ekonomim'in haberine göre, stada da zor koşullarda ulaşan taraftarların sayısı toplamda 58 bin 397 olarak açıklandı.
Fenerbahçe’nin taraftarına dağıttığı yağmurlukların adet fiyatı ortalama 130 TL seviyesinde olurken, Galatasaray’ın dağıttığı yağmurlukların ortalama fiyatının da 30 TL olduğu görüldü. Taraftarların eşit dağıldığı düşünülürse Fenerbahçe’nin kasasından yaklaşık 3,8 milyon TL çıkarken, Galatarasay’ın kasasından da yaklaşık 875 bin TL çıkmış görünüyor.
