Suriye’de son durum: ABD’den IŞİD’e saldırılar, Halep’te SDG çekildi

ABD ordusu, geçen ay Palmira’da üç Amerikan personelinin öldüğü saldırının ardından Suriye genelinde IŞİD’e yönelik yeni ve geniş çaplı hava saldırıları düzenledi. Halep’te, SDG unsurlarının kentten çekildiği bildirildi.

2026-01-11T12:30+0300

2026-01-11T12:30+0300

2026-01-11T13:18+0300

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), cumartesi günü yaptığı açıklamada saldırıların cumartesi günü TSİ ile 20.30 civarında gerçekleştiğini ve Suriye’nin farklı bölgelerinde bulunan ‘çok sayıda IŞİD hedefinin vurulduğunu’ duyurdu.Açıklamada, operasyonların Palmira’da aralık ayında düzenlenen ve ‘iki ABD askeri ile sivil bir tercümanın hayatını kaybettiği pusuya’ karşılık olarak yapıldığı belirtildi.Operasyonun videosu eşliğinde paylaşılan CENTCOM açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:Ürdün ordusu saldırılara katıldıX üzerinden yayınlanan bulanık hava görüntülerinde, kırsal alanlarda gerçekleştiği anlaşılan çok sayıda patlama yer aldı. Operasyonların ‘müttefik güçlerle birlikte’ yürütüldüğü belirtilirken, hangi ülkelerin katıldığı açıklanmadı. Daha sonra Ürdün ordusu, saldırılara katıldığını duyurdu.Halep’te SDG çekildiÖte yandan Halep’te, Suriye yönetimi güçleri ile SDG güçleri arasında günler süren çatışmaların ardından ateşkes kapsamında SDG’nin kentten çekildiği açıklandı. Halep Valisi Azzam el-Garib, Katar merkezli Al Jazeera’ya yaptığı açıklamada, kentte artık ‘SDG unsurlarının bulunmadığını’ söyledi.Suriye resmi haber ajansı SANA, SDG mensuplarının ‘otobüsler ve ambulanslarla’ kuzeydoğudaki ‘Rakka’ya’ sevk edildiğini aktardı. Yetkililer, özellikle ‘Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde güvenlik önlemlerinin artırıldığını’ duyurdu.Suriye İçişleri Bakanlığı, bölgede ‘patlayıcı düzeneklerin etkisiz hale getirildiğini’ ve sivillerin şüpheli cisimlere yaklaşmaması gerektiğini açıkladı. Bakanlık, SDG’nin bazı ‘sivil binalara ve araçlara patlayıcı yerleştirdiğini’ iddia etti.

