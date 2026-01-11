https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/suriyede-son-durum-abdden-iside-saldirilar-halepte-sdg-cekildi-1102647590.html
suriye
abd
halep
Suriye’de son durum: ABD’den IŞİD’e saldırılar, Halep’te SDG çekildi
12:30 11.01.2026 (güncellendi: 13:18 11.01.2026)
ABD ordusu, geçen ay Palmira’da üç Amerikan personelinin öldüğü saldırının ardından Suriye genelinde IŞİD’e yönelik yeni ve geniş çaplı hava saldırıları düzenledi. Aynı sırada Halep’te, SDG unsurlarının kentten çekildiği bildirildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), cumartesi günü yaptığı açıklamada saldırıların cumartesi günü TSİ ile 20.30 civarında gerçekleştiğini ve Suriye’nin farklı bölgelerinde bulunan ‘çok sayıda IŞİD hedefinin vurulduğunu’ duyurdu.
Açıklamada, operasyonların Palmira’da aralık ayında düzenlenen ve ‘iki ABD askeri ile sivil bir tercümanın hayatını kaybettiği pusuya’ karşılık olarak yapıldığı belirtildi.
Operasyonun videosu eşliğinde paylaşılan CENTCOM açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:
Mesajımız nettir: Savaşçılarımıza zarar verirseniz, nerede olursanız olun sizi bulur ve öldürürüz.
Ürdün ordusu saldırılara katıldı
X üzerinden yayınlanan bulanık hava görüntülerinde, kırsal alanlarda gerçekleştiği anlaşılan çok sayıda patlama yer aldı. Operasyonların ‘müttefik güçlerle birlikte’ yürütüldüğü belirtilirken, hangi ülkelerin katıldığı açıklanmadı. Daha sonra Ürdün ordusu, saldırılara katıldığını duyurdu.
ABD’nin Suriye politikası
ABD’nin Suriye’de halen yaklaşık 1000 askeri bulunuyor. Washington, asker sayısının ilerleyen dönemde azaltılacağını ve ülkedeki üslerin ‘tek bir üsse düşürüleceğini’ açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, geçmişte Suriye’deki askeri varlığa karşı çıkmış, ancak tüm çekilme planları hayata geçirilmemişti.
Suriye ise geçen yıl sonunda küresel ‘IŞİD karşıtı koalisyona’ katılmış, Suriye geçici yönetimi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Washington ziyareti sonrasında Şam ile ABD arasındaki güvenlik koordinasyonu artmıştı.
Öte yandan Halep’te, Suriye yönetimi güçleri ile SDG güçleri arasında günler süren çatışmaların ardından ateşkes kapsamında SDG’nin kentten çekildiği açıklandı.
Halep Valisi Azzam el-Garib, Katar merkezli Al Jazeera’ya yaptığı açıklamada, kentte artık ‘SDG unsurlarının bulunmadığını’ söyledi.
Suriye resmi haber ajansı SANA, SDG mensuplarının ‘otobüsler ve ambulanslarla’ kuzeydoğudaki ‘Rakka’ya’ sevk edildiğini aktardı. Yetkililer, özellikle ‘Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde güvenlik önlemlerinin artırıldığını’ duyurdu.
Suriye İçişleri Bakanlığı, bölgede ‘patlayıcı düzeneklerin etkisiz hale getirildiğini’ ve sivillerin şüpheli cisimlere yaklaşmaması gerektiğini açıkladı. Bakanlık, SDG’nin bazı ‘sivil binalara ve araçlara patlayıcı yerleştirdiğini’ iddia etti.