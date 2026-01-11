https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/rus-senator-pukov-trumpin-gronland-uzerindeki-hak-iddialari-avrupalilarin-aklini-basina-getirdi-1102646399.html
Rus Senatör Pușkov: Trump'ın Grönland üzerindeki hak iddiaları Avrupalıların aklını başına getirdi
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland üzerindeki hak iddialarının başta Danimarka olmak üzere Avrupa ülkelerinin aklını başına getirdiğini ifade etti.Puşkov, “Danimarkalıların ve diğer birçok Avrupalının nasıl da yaygara kopardığına bakınız. Hepsi aynı ağızdan Trump'ı uluslararası hukuk normlarını hatırlamaya çağırıyor, oysa kendileri Yugoslavya'dan Libya'ya ve Suriye'ye kadar dünyanın her yerinde bu normları sürekli ihlal etmişti. NATO, BM onayı olmadan 78 gün boyunca Belgrad da dahil olmak üzere Yugoslavya'yı acımasızca bombalamıştı” ifadelerini kullandı.Rus Senatör, o dönemde Rusya'nın Batı dünyasını sonuçların ciddiyeti konusunda defalarca uyardığını, ancak bu uyarılara kulak verilmediğini hatırlattı.Puşkov, “Avrupa genelinde ve özellikle Danimarka'da, bundan böyle bu türden bir şeyin asla başlarına gelmeyeceğine inanıyorlardı. Gördüğümüz gibi, fena halde yanıldılar” vurgusunu yaptı.Daha önce İngiliz Daily Mail gazetesi, Trump’ın Ortak Özel Harekat Komutanlığı’na (JSOC) Grönland'ı ele geçirmek için bir plan geliştirmesi emri verdiğini iddia eden bir makale yayınlamıştı.Grönland parlamentosundaki tüm partilerin liderleri ise ortak bir bildiri yayımlayarak, ABD’nin bölgeye yönelik söylemini kınamış, adanın geleceğinin yalnızca Grönland halkı tarafından belirlenmesi gerektiğini vurgulamıştı.
