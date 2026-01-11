Rus ordusu Zaporojye Bölgesi’nde Belogorye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/rus-ordusu-zaporojye-bolgesinde-belogorye-yerlesiminin-kontrolunu-ele-gecirdi-1102647842.html
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgiyi paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Dinyeper Askeri Grubu'na bağlı birlikler, aktif ve kararlı eylemler sonucunda Zaporojye Bölgesi'nde Belogorye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.330 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 15 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna askeri sanayi sektörünün işletmelerini ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji ve ulaştırma altyapı tesislerini, ayrıca 149 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun ateşlediği 2 güdümlü uçak bombası ile 130 uçak tipi İHA’yı önledi.
12:41 11.01.2026 (güncellendi: 13:00 11.01.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgiyi paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Dinyeper Askeri Grubu'na bağlı birlikler, aktif ve kararlı eylemler sonucunda Zaporojye Bölgesi'nde Belogorye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.
Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.330 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 15 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna askeri sanayi sektörünün işletmelerini ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji ve ulaştırma altyapı tesislerini, ayrıca 149 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun ateşlediği 2 güdümlü uçak bombası ile 130 uçak tipi İHA’yı önledi.