Rus ordusu Zaporojye Bölgesi’nde iki, Donbass’ta da dört yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Zaporojye Bölgesi’nde Gulyay-pole ve Stepnogorsk yerleşimini tamamen kontrol altına aldığını, Donetsk Halk... 28.12.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesindeki güncel gelişmeleri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.240 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun aralarında tankların da bulunduğu 17 zırhlı savaş aracı ve bir adet çok namlulu roketatar sistemi imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna askeri sanayi sektörünü besleyen enerji tesislerini, roket motor parçalarının üretildiği üniteleri ve uzun menzilli insansız hava araçlarının fırlatılmaya hazırlandığı yerleri, ayrıca 148 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun ateşlediği bir güdümlü uçak bombası ile 370 uçak tipi İHA’yı düşürerek önledi.

