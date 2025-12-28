https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/rus-ordusu-zaporojye-bolgesinde-iki-donbassta-da-dort-yerlesiminin-kontrolunu-ele-gecirdi-1102299210.html
Rus ordusu Zaporojye Bölgesi’nde iki, Donbass’ta da dört yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi
Rus ordusu Zaporojye Bölgesi’nde iki, Donbass’ta da dört yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Zaporojye Bölgesi’nde Gulyay-pole ve Stepnogorsk yerleşimini tamamen kontrol altına aldığını, Donetsk Halk... 28.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-28T12:26+0300
2025-12-28T12:26+0300
2025-12-28T12:58+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
rus silahlı kuvvetleri
donbass
ukrayna
zaporojye
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/08/1087787563_0:28:747:448_1920x0_80_0_0_ec190167ddf280b6cddd345782ce06e5.png
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesindeki güncel gelişmeleri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.240 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun aralarında tankların da bulunduğu 17 zırhlı savaş aracı ve bir adet çok namlulu roketatar sistemi imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna askeri sanayi sektörünü besleyen enerji tesislerini, roket motor parçalarının üretildiği üniteleri ve uzun menzilli insansız hava araçlarının fırlatılmaya hazırlandığı yerleri, ayrıca 148 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun ateşlediği bir güdümlü uçak bombası ile 370 uçak tipi İHA’yı düşürerek önledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/rusya-savunma-bakanligi-belousv-stepanogorsk-ve-gulyaypoleyi-alan-birlikleri-tebrik-etti-1102293493.html
rusya
donbass
ukrayna
zaporojye
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/08/1087787563_57:0:690:475_1920x0_80_0_0_5cd7e6968b914ef7c0ed5106a43c0d1b.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, donbass, ukrayna, zaporojye, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), özel askeri harekat, ukrayna silahlı kuvvetleri, kayıp, bilgilendirme
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, donbass, ukrayna, zaporojye, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), özel askeri harekat, ukrayna silahlı kuvvetleri, kayıp, bilgilendirme
Rus ordusu Zaporojye Bölgesi’nde iki, Donbass’ta da dört yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi
12:26 28.12.2025 (güncellendi: 12:58 28.12.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Zaporojye Bölgesi’nde Gulyay-pole ve Stepnogorsk yerleşimini tamamen kontrol altına aldığını, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) de Dimitrov, Rodinskoye, Artemovka ve Volnoye yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesindeki güncel gelişmeleri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.240 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun aralarında tankların da bulunduğu 17 zırhlı savaş aracı ve bir adet çok namlulu roketatar sistemi imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna askeri sanayi sektörünü besleyen enerji tesislerini, roket motor parçalarının üretildiği üniteleri ve uzun menzilli insansız hava araçlarının fırlatılmaya hazırlandığı yerleri, ayrıca 148 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun ateşlediği bir güdümlü uçak bombası ile 370 uçak tipi İHA’yı düşürerek önledi.