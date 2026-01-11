Türkiye
Motorine zam geliyor: Salı gününden itibaren geçerli olacak
Motorine zam geliyor: Salı gününden itibaren geçerli olacak
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 1 lira civarında zam gelmesi bekleniyor. Motorine geçtiğimiz günlerde 93 kuruş indirim gelmişti 11.01.2026
Geçtiğimiz günlerde 93 kuruş ucuzlayan motorine Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,08 lira zam gelmesi bekleniyor.Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 53.17 TLMotorin litre fiyatı: 53.68 TLLPG litre fiyatı: 29.29 TLİstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 53.01 TLMotorin litre fiyatı: 53.52 TLLPG litre fiyatı: 28.69 TLAnkara akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 54.04 TLMotorin litre fiyatı: 54.78 TLLPG litre fiyatı: 29.17 TLİzmir akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 54.37 TLMotorin litre fiyatı: 55.05 TLLPG litre fiyatı: 29.09 TL
11:27 11.01.2026
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 1 lira civarında zam gelmesi bekleniyor. Motorine geçtiğimiz günlerde 93 kuruş indirim gelmişti
Geçtiğimiz günlerde 93 kuruş ucuzlayan motorine Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,08 lira zam gelmesi bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 53.17 TL
Motorin litre fiyatı: 53.68 TL
LPG litre fiyatı: 29.29 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 53.01 TL
Motorin litre fiyatı: 53.52 TL
LPG litre fiyatı: 28.69 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.04 TL
Motorin litre fiyatı: 54.78 TL
LPG litre fiyatı: 29.17 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.37 TL
Motorin litre fiyatı: 55.05 TL
LPG litre fiyatı: 29.09 TL
Benzin ve motorine zam geliyor: Yeni yılda akaryakıt fiyatları değişecek
25 Aralık 2025, 00:53
