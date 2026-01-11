https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/motorine-zam-geliyor-sali-gununden-itibaren-gecerli-olacak-1102646208.html
Motorine zam geliyor: Salı gününden itibaren geçerli olacak
Motorine zam geliyor: Salı gününden itibaren geçerli olacak
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 1 lira civarında zam gelmesi bekleniyor. Motorine geçtiğimiz günlerde 93 kuruş indirim gelmişti
Geçtiğimiz günlerde 93 kuruş ucuzlayan motorine Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,08 lira zam gelmesi bekleniyor.Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 53.17 TLMotorin litre fiyatı: 53.68 TLLPG litre fiyatı: 29.29 TLİstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 53.01 TLMotorin litre fiyatı: 53.52 TLLPG litre fiyatı: 28.69 TLAnkara akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 54.04 TLMotorin litre fiyatı: 54.78 TLLPG litre fiyatı: 29.17 TLİzmir akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 54.37 TLMotorin litre fiyatı: 55.05 TLLPG litre fiyatı: 29.09 TL
