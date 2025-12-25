https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/benzin-ve-motorine-zam-geliyor-yeni-yilda-akaryakit-fiyatlari-degisecek-1102200269.html

Benzin ve motorine zam geliyor: Yeni yılda akaryakıt fiyatları değişecek

Benzin ve motorine zam geliyor: Yeni yılda akaryakıt fiyatları değişecek

Sputnik Türkiye

Yeni yıla akaryakıt zammıyla girileceği öngörülüyor. Ekonomist Cahit Saraçoğlu tarafından paylaşılan hesaplamalara göre, 1 Ocak sabahından itibaren benzin ve... 25.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-25T00:53+0300

2025-12-25T00:53+0300

2025-12-25T00:54+0300

türki̇ye

türkiye

zam

ara zam

ek zam

benzin

benzin fiyatları

benzin pompası

kurşunlu benzin

benzin istasyonu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0d/1096166645_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2fc55f12d4c02623fa6455d077ef27c8.jpg

Özel Tüketim Vergisi'ndeki (ÖTV) düzeltme nedeniyle benzine litre başına 1.32 TL, motorine ise 1.41 TL zam gelebileceği duyuruldu.Ekonomist Cahit Saraçoğlu tarafından paylaşılan hesaplamalara göre, artışların pompa fiyatlarına yansıtılması durumunda, tüketiciler yılın ilk gününden itibaren daha yüksek akaryakıt fiyatlarıyla karşılaşacak.Zam miktarının nihai hali, bayilerin maliyet yapısı ve piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilmekle birlikte, Saraçoğlu'nun görüşü en az 1 TL'lik bir artışa işaret ediyor.25 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?İstanbul (Anadolu Yakası) Benzin: 51.71 TLMotorin: 53.12 TLLPG: 28.34 TLİstanbul (Avrupa Yakası)Benzin: 51.82 TLMotorin: 53.22 TLLPG: 28.51 TLAnkara Benzin: 52.68 TLMotorin: 54.24 TLLPG: 28.40 TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/sigara-ve-alkole-zam-bekleniyor-1102065510.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, zam, ara zam, ek zam, benzin, benzin fiyatları, benzin pompası, kurşunlu benzin, benzin istasyonu, benzinci, lpg, mazot