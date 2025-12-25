Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/benzin-ve-motorine-zam-geliyor-yeni-yilda-akaryakit-fiyatlari-degisecek-1102200269.html
Benzin ve motorine zam geliyor: Yeni yılda akaryakıt fiyatları değişecek
Benzin ve motorine zam geliyor: Yeni yılda akaryakıt fiyatları değişecek
Yeni yıla akaryakıt zammıyla girileceği öngörülüyor. Ekonomist Cahit Saraçoğlu tarafından paylaşılan hesaplamalara göre, 1 Ocak sabahından itibaren benzin ve...
2025-12-25T00:53+0300
2025-12-25T00:54+0300
Özel Tüketim Vergisi'ndeki (ÖTV) düzeltme nedeniyle benzine litre başına 1.32 TL, motorine ise 1.41 TL zam gelebileceği duyuruldu.Ekonomist Cahit Saraçoğlu tarafından paylaşılan hesaplamalara göre, artışların pompa fiyatlarına yansıtılması durumunda, tüketiciler yılın ilk gününden itibaren daha yüksek akaryakıt fiyatlarıyla karşılaşacak.Zam miktarının nihai hali, bayilerin maliyet yapısı ve piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilmekle birlikte, Saraçoğlu'nun görüşü en az 1 TL'lik bir artışa işaret ediyor.25 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?İstanbul (Anadolu Yakası) Benzin: 51.71 TLMotorin: 53.12 TLLPG: 28.34 TLİstanbul (Avrupa Yakası)Benzin: 51.82 TLMotorin: 53.22 TLLPG: 28.51 TLAnkara Benzin: 52.68 TLMotorin: 54.24 TLLPG: 28.40 TL
türkiye, zam, ara zam, ek zam, benzin, benzin fiyatları, benzin pompası, kurşunlu benzin, benzin istasyonu, benzinci, lpg, mazot
Benzin ve motorine zam geliyor: Yeni yılda akaryakıt fiyatları değişecek

00:53 25.12.2025 (güncellendi: 00:54 25.12.2025)
© AA / İsmail AslandağBenzin
Yeni yıla akaryakıt zammıyla girileceği öngörülüyor. Ekonomist Cahit Saraçoğlu tarafından paylaşılan hesaplamalara göre, 1 Ocak sabahından itibaren benzin ve motorin fiyatlarına litre başına en az 1 Türk Lirası zam yapılması bekleniyor.
Özel Tüketim Vergisi'ndeki (ÖTV) düzeltme nedeniyle benzine litre başına 1.32 TL, motorine ise 1.41 TL zam gelebileceği duyuruldu.
Ekonomist Cahit Saraçoğlu tarafından paylaşılan hesaplamalara göre, artışların pompa fiyatlarına yansıtılması durumunda, tüketiciler yılın ilk gününden itibaren daha yüksek akaryakıt fiyatlarıyla karşılaşacak.
Zam miktarının nihai hali, bayilerin maliyet yapısı ve piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilmekle birlikte, Saraçoğlu'nun görüşü en az 1 TL'lik bir artışa işaret ediyor.

25 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 51.71 TL
Motorin: 53.12 TL
LPG: 28.34 TL

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 51.82 TL
Motorin: 53.22 TL
LPG: 28.51 TL

Ankara

Benzin: 52.68 TL
Motorin: 54.24 TL
LPG: 28.40 TL
