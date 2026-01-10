https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/motorine-indirim-geldi-akaryakitta-tabelalar-guncellendi-1102631159.html
Motorine indirim geldi: Akaryakıtta tabelalar güncellendi
Sputnik Türkiye
Küresel petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Motorinin litre fiyatına 93 kuruş indirim bugünden itibaren pompaya yansıdı. 10.01.2026, Sputnik Türkiye
Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle motorin fiyatlarında beklenen indirim gerçekleşti. Litre başına 93 kuruşluk düşüş, bugünden itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.Şehir şehir güncel motorin fiyatlarıİndirim sonrası motorin litre fiyatları;Bir depo ne kadara doluyor?Ortalama 50 litre yakıt alan dizel bir otomobilin deposu;
Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle motorin fiyatlarında beklenen indirim gerçekleşti. Litre başına 93 kuruşluk düşüş, bugünden itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.
Şehir şehir güncel motorin fiyatları
İndirim sonrası motorin litre fiyatları;
İzmir’de
55,05 TL olarak uygulanmaya başladı.
Bir depo ne kadara doluyor?
Ortalama 50 litre yakıt alan dizel bir otomobilin deposu;
İstanbul’da
2 bin 684 TL’ye,
Ankara’da
2 bin 739 TL’ye,
İzmir’de
2 bin 752 TL’ye doluyor.