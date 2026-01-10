Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/motorine-indirim-geldi-akaryakitta-tabelalar-guncellendi-1102631159.html
Motorine indirim geldi: Akaryakıtta tabelalar güncellendi
Motorine indirim geldi: Akaryakıtta tabelalar güncellendi
Sputnik Türkiye
Küresel petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Motorinin litre fiyatına 93 kuruş indirim bugünden itibaren pompaya yansıdı. 10.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-10T09:34+0300
2026-01-10T09:34+0300
ekonomi̇
akaryakıt
akaryakıt fiyatları
akaryakıt zammı
akaryakıt indirimi
motorin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/14/1097178403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91d8fa837f493ca0aa08bad0b4fa5322.jpg
Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle motorin fiyatlarında beklenen indirim gerçekleşti. Litre başına 93 kuruşluk düşüş, bugünden itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.Şehir şehir güncel motorin fiyatlarıİndirim sonrası motorin litre fiyatları;Bir depo ne kadara doluyor?Ortalama 50 litre yakıt alan dizel bir otomobilin deposu;
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/motorine-indirim-geliyor-akaryakitta-fiyat-gece-yarisi-degisecek-1102617502.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/14/1097178403_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_07dffd4b7e872d4e8c48c80c3a3c7de1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt zammı, akaryakıt indirimi, motorin
akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt zammı, akaryakıt indirimi, motorin

Motorine indirim geldi: Akaryakıtta tabelalar güncellendi

09:34 10.01.2026
© AA / Ahmet Serdar EserBenzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2026
© AA / Ahmet Serdar Eser
Abone ol
Küresel petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Motorinin litre fiyatına 93 kuruş indirim bugünden itibaren pompaya yansıdı.
Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle motorin fiyatlarında beklenen indirim gerçekleşti. Litre başına 93 kuruşluk düşüş, bugünden itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

Şehir şehir güncel motorin fiyatları

İndirim sonrası motorin litre fiyatları;
İstanbul’da 53,68 TL,
Ankara’da 54,78 TL,
İzmir’de 55,05 TL olarak uygulanmaya başladı.

Bir depo ne kadara doluyor?

Ortalama 50 litre yakıt alan dizel bir otomobilin deposu;
İstanbul’da 2 bin 684 TL’ye,
Ankara’da 2 bin 739 TL’ye,
İzmir’de 2 bin 752 TL’ye doluyor.
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2026
EKONOMİ
Motorine indirim geliyor: Akaryakıtta fiyat gece yarısı değişecek
Dün, 13:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала