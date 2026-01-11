https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/abd-kongre-uyesi-lieu-askerlere-gronlanda-saldirin-emrine-itaat-etmeme-cagrisi-yapti-1102650707.html

ABD Kongre Üyesi Lieu, askerlere ‘Grönland’a saldırın’ emrine itaat etmeme çağrısı yaptı

Sputnik Türkiye

ABD’li Demokrat Kongre Üyesi Lieu, ABD Silahlı Kuvvetleri’ne olası bir Grönland'a saldırı emrine uymama çağrısında bulundu. 11.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-11T15:16+0300

2026-01-11T15:16+0300

2026-01-11T15:30+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0b/1102650928_0:37:747:457_1920x0_80_0_0_a013b6626a7081735d499c2798095e09.png

ABD’nin Kaliforniya eyaletinden Demokrat Kongre Üyesi Ted Lieu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a saldırı emri vermesi durumunda orduya söz konusu emri yerine getirmemesi çağrısında bulundu.X hesabından paylaşımda bulunan Leau, “Kıymetli ABD Hava Kuvvetleri, ABD Donanması, ABD Ordusu ve ABD Deniz Piyadeleri. Grönland, NATO müttefiki olan Danimarka'nın bir parçasıdır. Eğer Trump, Kongre onayı olmadan Grönland'a askeri saldırı emri verirse, bu yasadışı bir emir olur. Bu yasadışı emre uymayacaksınız. Siz Anayasaya yemin ettiniz, Trump'a değil” ifadelerini kullandı.Daha önce İngiliz Daily Mail gazetesi, kendi kaynaklarına atıfla Trump'ın ABD ordusuna Grönland'ı işgal etme planı hazırlama emri verdiğini ileri sürmüştü. Bazı üst düzey ABD askeri komutanlarının buna karşı çıktığına dikkat çekilen haberde, planın en büyük savunucusunun ise Trump'ın politikadan sorumlu danışmanı Stephen Miller olduğu ifade edilmişti.

2026

