Grönland gündemi masada: ABD ve Danimarka’dan kritik görüşme

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Grönland konusunu ele almak üzere 14 Ocak’ta Danimarkalı mevkidaşı Lars Lokke Rasmussen ile bir araya geleceği... 10.01.2026, Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Grönland meselesini görüşmek üzere 14 Ocak Çarşamba günü Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile bir araya gelecek.France24'ün haberine göre, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance yaptığı açıklamada, Rubio'nun önümüzdeki hafta Danimarka ve Grönland liderleriyle görüşmesinin beklendiğini söyledi.France24 muhabiri ise Rubio'nun önümüzdeki Çarşamba günü ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Rasmussen ile görüşeceğini bildirdi.Vance, Avrupa ülkelerini Grönland'ın güvenliğini daha ciddiye almaya çağırmış ve aksi takdirde Washington'ın harekete geçmek zorunda kalacağı uyarısında bulunmuştu.ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklamada, "Grönland için henüz para konusunda konuşmadığını" ve "kolay yoldan bir anlaşma yapmayı umduğunu" söylemişti.

