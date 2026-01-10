https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/rus-ordusu-ukraynanin-askeri-sanayi-sektorunu-destekleyen-enerji-tesislerini-vurdu-1102634342.html

Rus ordusu Ukrayna'nın askeri sanayi sektörünü destekleyen enerji tesislerini vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın askeri sanayi sektörünün faaliyetlerini destekleyen enerji altyapı tesislerini vurduğunu bildirdi. 10.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-10T12:39+0300

2026-01-10T12:39+0300

2026-01-10T14:06+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085351197_0:145:3170:1928_1920x0_80_0_0_cba1b0790188d6bea64c61ac1be7bbb1.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgiyi paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son bir günde toplam 1.090 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 22 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna askeri sanayi sektörünün faaliyetlerini destekleyen enerji altyapı tesislerini ve yakıt depolarını, ayrıca 153 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun ateşlediği bir Neptun uzun menzilli güdümlü füzesi ile 70 uçak tipi İHA’yı önledi.

2026

