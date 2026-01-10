Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rus ordusu Ukrayna'nın askeri sanayi sektörünü destekleyen enerji tesislerini vurdu
Rus ordusu Ukrayna'nın askeri sanayi sektörünü destekleyen enerji tesislerini vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın askeri sanayi sektörünün faaliyetlerini destekleyen enerji altyapı tesislerini vurduğunu bildirdi. 10.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-10T12:39+0300
2026-01-10T14:06+0300
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgiyi paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son bir günde toplam 1.090 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 22 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna askeri sanayi sektörünün faaliyetlerini destekleyen enerji altyapı tesislerini ve yakıt depolarını, ayrıca 153 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun ateşlediği bir Neptun uzun menzilli güdümlü füzesi ile 70 uçak tipi İHA’yı önledi.
12:39 10.01.2026 (güncellendi: 14:06 10.01.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın askeri sanayi sektörünün faaliyetlerini destekleyen enerji altyapı tesislerini vurduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgiyi paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son bir günde toplam 1.090 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 22 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna askeri sanayi sektörünün faaliyetlerini destekleyen enerji altyapı tesislerini ve yakıt depolarını, ayrıca 153 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun ateşlediği bir Neptun uzun menzilli güdümlü füzesi ile 70 uçak tipi İHA’yı önledi.
