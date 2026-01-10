https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/istanbullulara-super-kupa-uyarisi-marmaray-ve-metroda-gecici-kapanmalar-1102630620.html

İstanbullulara Süper Kupa uyarısı: Marmaray ve metroda geçici kapanmalar

İstanbullulara Süper Kupa uyarısı: Marmaray ve metroda geçici kapanmalar

Sputnik Türkiye

Galatasaray–Fenerbahçe 2025 Süper Kupa Finali nedeniyle 10 Ocak Cumartesi günü İstanbul’da bazı Marmaray ve metro durakları geçici olarak kapatılacak, ulaşımda... 10.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-10T04:01+0300

2026-01-10T04:01+0300

2026-01-10T04:01+0300

türki̇ye

i̇ett

metro i̇stanbul

marmaray

galatasaray

fenerbahçe

i̇stanbul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/10/1072528351_0:51:1000:614_1920x0_80_0_0_cd6c25496ed7fa37701d32e8463d3949.jpg

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Süper Kupa Finali, fırtına uyarısı nedeniyle saat 18.45’e çekildi. Maç öncesi ve sonrası yoğunluk beklentisi üzerine İstanbul Valiliği tarafından bazı ulaşım tedbirleri alındı. Kapanacak duraklar ve sefer düzenlemeleri, Marmaray ve Metro İstanbul’un resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu.M9 Metro Hattı geçici olarak kapalıMetro İstanbul’un açıklamasına göre, M9 Ataköy–Olimpiyat Metro Hattı, 10 Ocak Cumartesi günü 15.00–00.00 saatleri arasında hizmet vermeyecek.Bu süre boyunca Ataköy–Ziya Gökalp istasyonları arasında İETT otobüsleri ile ulaşım sağlanacak.Galatasaray taraftarı stada nasıl gidecek?Buluşma noktası: M3 Bakırköy–Kayaşehir Metro Hattı – İkitelli Sanayi İstasyonuBilet kontrollerinin ardından taraftarlar, M9 İkitelli Sanayi İstasyonu’na aktarılarak ekspres seferlerle Olimpiyat Stadı’na ulaştırılacak.Fenerbahçe taraftarı stada nasıl gidecek?Buluşma noktaları: M9 Ataköy–Olimpiyat Metro Hattı – Ataköy ve Yenibosna istasyonlarıBilet kontrolü sonrası ekspres seferlerle doğrudan Olimpiyat Stadı’na ulaşım sağlanacak.İETT ve metrobüste ek seferlerİETT, bölgede hizmet veren 304 mevcut sefere ek olarak 250 ilave sefer planlandığını açıkladı.Ayrıca metrobüs hattında 200 ek sefer gün boyunca hizmet verecek.10 Ocak Cumartesi kapalı olacak Marmaray duraklarıİstanbul Valiliği kararı doğrultusunda, 14.00–18.00 saatleri arasında:yolcu iniş ve binişine kapalı olacak.Yetkililer, vatandaşların alternatif hatları kullanmaları ve yolculuk öncesi güncel duyuruları takip etmeleri çağrısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/super-kupa-finalinin-saati-degisti-galatasaray-fenerbahce-derbisinin-yeni-saati-aciklandi-1102621713.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray fenerbahçe süper kupa, süper kupa finali, galatasaray fenerbahçe maçı, atatürk olimpiyat stadı, marmaray kapalı duraklar, metro kapalı duraklar, m9 metro hattı, istanbul ulaşım duyurusu, metro istanbul açıklama, marmaray açıklama, istanbul valiliği kararı, 10 ocak ulaşım, süper kupa ulaşım, maç günü ulaşım, galatasaray taraftar ulaşımı, fenerbahçe taraftar ulaşımı, iett ek seferler, metrobüs ek seferler