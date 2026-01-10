Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/istanbullulara-super-kupa-uyarisi-marmaray-ve-metroda-gecici-kapanmalar-1102630620.html
İstanbullulara Süper Kupa uyarısı: Marmaray ve metroda geçici kapanmalar
İstanbullulara Süper Kupa uyarısı: Marmaray ve metroda geçici kapanmalar
Sputnik Türkiye
Galatasaray–Fenerbahçe 2025 Süper Kupa Finali nedeniyle 10 Ocak Cumartesi günü İstanbul’da bazı Marmaray ve metro durakları geçici olarak kapatılacak, ulaşımda... 10.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-10T04:01+0300
2026-01-10T04:01+0300
türki̇ye
i̇ett
metro i̇stanbul
marmaray
galatasaray
fenerbahçe
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/10/1072528351_0:51:1000:614_1920x0_80_0_0_cd6c25496ed7fa37701d32e8463d3949.jpg
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Süper Kupa Finali, fırtına uyarısı nedeniyle saat 18.45’e çekildi. Maç öncesi ve sonrası yoğunluk beklentisi üzerine İstanbul Valiliği tarafından bazı ulaşım tedbirleri alındı. Kapanacak duraklar ve sefer düzenlemeleri, Marmaray ve Metro İstanbul’un resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu.M9 Metro Hattı geçici olarak kapalıMetro İstanbul’un açıklamasına göre, M9 Ataköy–Olimpiyat Metro Hattı, 10 Ocak Cumartesi günü 15.00–00.00 saatleri arasında hizmet vermeyecek.Bu süre boyunca Ataköy–Ziya Gökalp istasyonları arasında İETT otobüsleri ile ulaşım sağlanacak.Galatasaray taraftarı stada nasıl gidecek?Buluşma noktası: M3 Bakırköy–Kayaşehir Metro Hattı – İkitelli Sanayi İstasyonuBilet kontrollerinin ardından taraftarlar, M9 İkitelli Sanayi İstasyonu’na aktarılarak ekspres seferlerle Olimpiyat Stadı’na ulaştırılacak.Fenerbahçe taraftarı stada nasıl gidecek?Buluşma noktaları: M9 Ataköy–Olimpiyat Metro Hattı – Ataköy ve Yenibosna istasyonlarıBilet kontrolü sonrası ekspres seferlerle doğrudan Olimpiyat Stadı’na ulaşım sağlanacak.İETT ve metrobüste ek seferlerİETT, bölgede hizmet veren 304 mevcut sefere ek olarak 250 ilave sefer planlandığını açıkladı.Ayrıca metrobüs hattında 200 ek sefer gün boyunca hizmet verecek.10 Ocak Cumartesi kapalı olacak Marmaray duraklarıİstanbul Valiliği kararı doğrultusunda, 14.00–18.00 saatleri arasında:yolcu iniş ve binişine kapalı olacak.Yetkililer, vatandaşların alternatif hatları kullanmaları ve yolculuk öncesi güncel duyuruları takip etmeleri çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/super-kupa-finalinin-saati-degisti-galatasaray-fenerbahce-derbisinin-yeni-saati-aciklandi-1102621713.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/10/1072528351_57:0:944:665_1920x0_80_0_0_486747bfe9e1d55689cb3e34dae6fca6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
galatasaray fenerbahçe süper kupa, süper kupa finali, galatasaray fenerbahçe maçı, atatürk olimpiyat stadı, marmaray kapalı duraklar, metro kapalı duraklar, m9 metro hattı, istanbul ulaşım duyurusu, metro istanbul açıklama, marmaray açıklama, istanbul valiliği kararı, 10 ocak ulaşım, süper kupa ulaşım, maç günü ulaşım, galatasaray taraftar ulaşımı, fenerbahçe taraftar ulaşımı, iett ek seferler, metrobüs ek seferler
galatasaray fenerbahçe süper kupa, süper kupa finali, galatasaray fenerbahçe maçı, atatürk olimpiyat stadı, marmaray kapalı duraklar, metro kapalı duraklar, m9 metro hattı, istanbul ulaşım duyurusu, metro istanbul açıklama, marmaray açıklama, istanbul valiliği kararı, 10 ocak ulaşım, süper kupa ulaşım, maç günü ulaşım, galatasaray taraftar ulaşımı, fenerbahçe taraftar ulaşımı, iett ek seferler, metrobüs ek seferler

İstanbullulara Süper Kupa uyarısı: Marmaray ve metroda geçici kapanmalar

04:01 10.01.2026
© İHAMarmaray
Marmaray - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2026
© İHA
Abone ol
Galatasaray–Fenerbahçe 2025 Süper Kupa Finali nedeniyle 10 Ocak Cumartesi günü İstanbul’da bazı Marmaray ve metro durakları geçici olarak kapatılacak, ulaşımda ek sefer ve alternatif güzergahlar uygulanacak.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Süper Kupa Finali, fırtına uyarısı nedeniyle saat 18.45’e çekildi. Maç öncesi ve sonrası yoğunluk beklentisi üzerine İstanbul Valiliği tarafından bazı ulaşım tedbirleri alındı.
Kapanacak duraklar ve sefer düzenlemeleri, Marmaray ve Metro İstanbul’un resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

M9 Metro Hattı geçici olarak kapalı

Metro İstanbul’un açıklamasına göre, M9 Ataköy–Olimpiyat Metro Hattı, 10 Ocak Cumartesi günü 15.00–00.00 saatleri arasında hizmet vermeyecek.
Bu süre boyunca Ataköy–Ziya Gökalp istasyonları arasında İETT otobüsleri ile ulaşım sağlanacak.

Galatasaray taraftarı stada nasıl gidecek?

Buluşma noktası: M3 Bakırköy–Kayaşehir Metro Hattı – İkitelli Sanayi İstasyonu
Bilet kontrollerinin ardından taraftarlar, M9 İkitelli Sanayi İstasyonu’na aktarılarak ekspres seferlerle Olimpiyat Stadı’na ulaştırılacak.

Fenerbahçe taraftarı stada nasıl gidecek?

Buluşma noktaları: M9 Ataköy–Olimpiyat Metro Hattı – Ataköy ve Yenibosna istasyonları
Bilet kontrolü sonrası ekspres seferlerle doğrudan Olimpiyat Stadı’na ulaşım sağlanacak.

İETT ve metrobüste ek seferler

İETT, bölgede hizmet veren 304 mevcut sefere ek olarak 250 ilave sefer planlandığını açıkladı.
Ayrıca metrobüs hattında 200 ek sefer gün boyunca hizmet verecek.

10 Ocak Cumartesi kapalı olacak Marmaray durakları

İstanbul Valiliği kararı doğrultusunda, 14.00–18.00 saatleri arasında:
Marmaray Zeytinburnu ve Kazlıçeşme istasyonları
Sirkeci–Kazlıçeşme yüzeysel hattında Kazlıçeşme ve Yedikule istasyonları
yolcu iniş ve binişine kapalı olacak.
Yetkililer, vatandaşların alternatif hatları kullanmaları ve yolculuk öncesi güncel duyuruları takip etmeleri çağrısında bulundu.
Süper Kupa finalinin saati değişti - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2026
SPOR
Süper Kupa finalinin saati değişti: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yeni saati açıklandı
Dün, 16:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала