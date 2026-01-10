https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/istanbullulara-super-kupa-uyarisi-marmaray-ve-metroda-gecici-kapanmalar-1102630620.html
İstanbullulara Süper Kupa uyarısı: Marmaray ve metroda geçici kapanmalar
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Süper Kupa Finali, fırtına uyarısı nedeniyle saat 18.45’e çekildi. Maç öncesi ve sonrası yoğunluk beklentisi üzerine İstanbul Valiliği tarafından bazı ulaşım tedbirleri alındı. Kapanacak duraklar ve sefer düzenlemeleri, Marmaray ve Metro İstanbul’un resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu.M9 Metro Hattı geçici olarak kapalıMetro İstanbul’un açıklamasına göre, M9 Ataköy–Olimpiyat Metro Hattı, 10 Ocak Cumartesi günü 15.00–00.00 saatleri arasında hizmet vermeyecek.Bu süre boyunca Ataköy–Ziya Gökalp istasyonları arasında İETT otobüsleri ile ulaşım sağlanacak.Galatasaray taraftarı stada nasıl gidecek?Buluşma noktası: M3 Bakırköy–Kayaşehir Metro Hattı – İkitelli Sanayi İstasyonuBilet kontrollerinin ardından taraftarlar, M9 İkitelli Sanayi İstasyonu’na aktarılarak ekspres seferlerle Olimpiyat Stadı’na ulaştırılacak.Fenerbahçe taraftarı stada nasıl gidecek?Buluşma noktaları: M9 Ataköy–Olimpiyat Metro Hattı – Ataköy ve Yenibosna istasyonlarıBilet kontrolü sonrası ekspres seferlerle doğrudan Olimpiyat Stadı’na ulaşım sağlanacak.İETT ve metrobüste ek seferlerİETT, bölgede hizmet veren 304 mevcut sefere ek olarak 250 ilave sefer planlandığını açıkladı.Ayrıca metrobüs hattında 200 ek sefer gün boyunca hizmet verecek.10 Ocak Cumartesi kapalı olacak Marmaray duraklarıİstanbul Valiliği kararı doğrultusunda, 14.00–18.00 saatleri arasında:yolcu iniş ve binişine kapalı olacak.Yetkililer, vatandaşların alternatif hatları kullanmaları ve yolculuk öncesi güncel duyuruları takip etmeleri çağrısında bulundu.
