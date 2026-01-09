https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/super-kupa-finalinin-saati-degisti-galatasaray-fenerbahce-derbisinin-yeni-saati-aciklandi-1102621713.html

Süper Kupa finalinin saati değişti: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yeni saati açıklandı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının saati hava şartları sebebiyle 18.45 olarak değiştirildi. 09.01.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul'da olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın İstanbul için sarı kodlu fırtına uyarısı yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinin başlangıç saatinin, meteorolojik değerlendirmeler sonucunda 20.30'dan 18.45'e çekildiğini açıkladı.Galatasaray-Fenerbahçe derbisi saat kaçta?TFF'den yapılan açıklamada, "Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi günü (yarın) oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin başlama saatinin meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından değiştirilmesine karar verilmiştir. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda daha önce 20.30'da başlaması planlanan müsabakanın başlangıç saati, İstanbul Valiliği'nin yağış ve kuvvetli rüzgara yönelik uyarıları da dikkate alınarak saat 18.45'e çekilmiştir" ifadelerine yer verildi.

