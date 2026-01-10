https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/abdnin-ankara-buyukelcisi-suriye-cumhurbaskani-sara-ve-disisleri-bakani-seybani-ile-samda-gorustu-1102639934.html

ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Dışişleri Bakanı Şeybani ile Şam'da görüştü

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Halep kentindeki son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio adına, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Dışişleri Bakanı Şeybani ve ekibiyle bir araya gelerek Halep'teki son gelişmeleri ve Suriye'nin tarihi geçiş sürecinde izlenecek genel yolu görüştüğünü aktaran Barrack, "Başkan Trump, bu anı yeni bir Suriye için çok önemli bir fırsat olarak görüyor. Arap, Kürt, Dürzi, Hıristiyan, Alevi, Türkmen, Asuriler ve diğerleri dahil tüm toplulukların saygı ve haysiyetle muamele gördüğü, yönetim ve güvenlik kurumlarına anlamlı bir şekilde katıldıkları birleşik bir ülke. Bu fırsatın farkında olarak, Suriye'ye ilerleme şansı vermek için yaptırımları kaldırmayı kabul etti" değerlendirmesinde bulundu.Barrack, ABD'nin, Suriye'nin geçiş sürecini memnuniyetle karşıladığını ve Cumhurbaşkanı Şara liderliğindeki Suriye hükümetine, 'ülkeyi istikrara kavuşturmak, ulusal kurumları yeniden inşa etmek ve tüm Suriyelilerin barış, güvenlik ve refah arzularını gerçekleştirmek için gösterdiği çabalarda' destek verdiğini vurguladı.Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, şöyle devam etti:Barrack şiddetin, Esad rejiminin düşüşünden bu yana elde edilen ilerlemeyi tehlikeye atma riski taşıdığını ve hiçbir tarafın çıkarına olmayan dış müdahaleye yol açtığını söyledi.Rubio'nun ekibinin, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında yapıcı bir işbirliğini kolaylaştırmaya hazır olduğunu dile getiren Barrack, "Bu işbirliği, Suriye'nin birliğini saygı duyan, tek egemen devlet ilkesini savunan ve tek bir meşru ulusal ordu hedefini destekleyen kapsayıcı ve sorumlu bir entegrasyon sürecini ilerletmeyi amaçlamaktadır. Hedef, egemen, birleşik, kendi içinde ve komşularıyla barış içinde, tüm halkına eşitlik, adalet ve fırsatlar sunan bir Suriye olmaya devam etmektedir. Suriye'nin komşularını ve uluslararası toplumu bu vizyonu desteklemeye ve bunun gerçeğe dönüşmesi için gerekli işbirliği ve yardımı sağlamaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verdi.

