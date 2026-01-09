Türkiye
Suriye'nin SDG'ye Halep'ten çıkması için tanıdığı süre doldu
Suriye'nin SDG'ye Halep'ten çıkması için tanıdığı süre doldu
Suriye Savunma Bakanlığının, SDG'ye Halep'i terk etmesi için tanıdığı süre sona erdi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Halep'te... 09.01.2026, Sputnik Türkiye
09:15 09.01.2026
Abone ol
Suriye Savunma Bakanlığının, SDG'ye Halep'i terk etmesi için tanıdığı süre sona erdi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Halep'te ateşkesi uzatmaya çalıştıklarını söyledi
Suriye ordusunun Halep kent merkezinde SDG'ye karşı başlattığı nokta operasyonlarda Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerine büyük ölçüde hakim olmasından sonra, Savunma Bakanlığı'nın örgüte kenti terk etmesi için verdiği süre TSİ 09.00'da doldu.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Halep'te ateşkesi uzatmaya çalıştıklarını söyledi
Dün akşam şiddetlenen ve 03.00'e kadar Eşrefiyye ve Beni Zeyd'de yer yer devam eden, Şeyh Maksud Mahallesi hatlarında da zaman zaman yoğunlaşan çatışmalar, Savunma Bakanlığı'nın açıklamasının ardından durmuştu.
Halep'teki Suriye güçleri
Bakanlığın geçici ateşkesi başlatan açıklamasında, "Silahlı kişilerin sadece hafif bireysel silah taşımalarına izin verilecek. Güvenli geçişleri Suriye ordusu tarafından sağlanarak ülkenin kuzeydoğu bölgelerine çıkışlarına imkan tanınacak" ifadeleri kullanılmıştı.
Örgütün Halep kentini terk etmemesi durumunda Suriye ordusunun nokta operasyonlarını sürdürmesi bekleniyor.
Halep'teki Suriye güçleri
Halep'te DG'ye yönelik operasyon

Suriye'de terör örgütü SDG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti.
Şam yönetimi, SDG'den 10 Mart Mutabakatı'na uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.
SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgalinde tuttuğu Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar başlatmıştı.
Halep'teki Suriye güçleri
Terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi yaralandı.
Halep Kent Merkez Komitesi, Halep'teki güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurmuştu.
