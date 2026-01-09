Ahmet Hakan: Halep meselesini anlamak için Hakan Fidan’ın söylediklerine kulak vermek şart

"Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Halep’te neler oluyor, bu işin arkasında ne var” sorusuna... Gayet net, gayet doğrudan bir yanıt verdi dün. Halep meselesini anlamak için Hakan Fidan’ın söylediklerine kulak vermek şart.

Ben Fidan’ın sözlerinden şöyle bir genel özet çıkardım: SDG, İsrail’le koordinasyon içinde. Uzlaşmaz tutumunun arkasında bu koordinasyon var. Halep içinde ayrı bir şehir, yönetim içinde ayrı bir yönetim oluşturmaya çalışıyor. Hiçbir egemen devlet, bunu kabul etmez, edemez. SDG unsurlarının Halep’in iki mahallesinden çekilmesi ve bu mahallelerin ağır silahlardan arındırılması şart.

Bunun sağlanması Suriye hükümetinin görevidir. SDG, teröre ve ayrılıkçılığa veda etmeli."