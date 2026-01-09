Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün bir basın toplantısı düzenleyerek Halep'teki mevcut durumu değerlendirdi. Ahmet Hakan, Bakan Fidan'ın açıklamalarına köşesine...
halep
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'yi ziyaret eden Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Hamad Al Busaidi ile Ankara'da bir araya geldi. Bakanlar Fidan ve Busaidi, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan'ın açıklamalarını köşesine taşıyan gazeteci Ahmet Hakan "Halep meselesini anlamak için Hakan Fidan’ın söylediklerine kulak vermek şart" ifadelerini kullandı. Ahmet Hakan'ın Hürriyet'teki yazısında şu ifadeler yer aldı:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün bir basın toplantısı düzenleyerek Halep'teki mevcut durumu değerlendirdi. Ahmet Hakan, Bakan Fidan'ın açıklamalarına köşesine taşıdı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'yi ziyaret eden Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Hamad Al Busaidi ile Ankara'da bir araya geldi. Bakanlar Fidan ve Busaidi, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan'ın açıklamalarını köşesine taşıyan gazeteci Ahmet Hakan "Halep meselesini anlamak için Hakan Fidan’ın söylediklerine kulak vermek şart" ifadelerini kullandı.
Ahmet Hakan'ın Hürriyet'teki yazısında şu ifadeler yer aldı:

"Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Halep’te neler oluyor, bu işin arkasında ne var” sorusuna... Gayet net, gayet doğrudan bir yanıt verdi dün. Halep meselesini anlamak için Hakan Fidan’ın söylediklerine kulak vermek şart.

Ben Fidan’ın sözlerinden şöyle bir genel özet çıkardım: SDG, İsrail’le koordinasyon içinde. Uzlaşmaz tutumunun arkasında bu koordinasyon var. Halep içinde ayrı bir şehir, yönetim içinde ayrı bir yönetim oluşturmaya çalışıyor. Hiçbir egemen devlet, bunu kabul etmez, edemez. SDG unsurlarının Halep’in iki mahallesinden çekilmesi ve bu mahallelerin ağır silahlardan arındırılması şart.

Bunun sağlanması Suriye hükümetinin görevidir. SDG, teröre ve ayrılıkçılığa veda etmeli."

Suriye - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2026
DÜNYA
Suriye: SDG’ye Halep’ten çekilme için süre verildi
04:48
