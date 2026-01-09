Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/suriye-ordusu-sdgye-halepte-operasyon-baslatti-1102629285.html
Suriye Ordusu, SDG'ye Halep'te operasyon başlattı
Suriye Ordusu, SDG'ye Halep'te operasyon başlattı
Sputnik Türkiye
Suriye Ordusu, Suriye Demokratik Güçleriyle yürütülen anlaşma girişimlerinin sonuçsuz kalmasının ardından Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi’ne operasyon başlattı. 09.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-09T23:43+0300
2026-01-10T00:32+0300
dünya
halep
haberler
suriye ordusu
sdg
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/09/1102629111_0:121:3072:1849_1920x0_80_0_0_a13bbd3197594d433d6714314f403d6a.jpg
Suriye Ordusu, Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi’nde SDG varlığını ortadan kaldırmak amacıyla operasyon başlatıldığını duyurdu.Operasyonların tamamlanmasının ardından Şeyh Maksud Mahallesi’nin güvenlik güçlerine ve devlet kurumlarına teslim edileceği kaydedildi.Açıklamada, Halep’teki mevzilere yönelik SDG bombardımanında 3 askerin hayatını kaybettiği, 12 askerin yaralandığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/suriye-ypgsdgye-halepten-cekilme-icin-sure-verildi-1102602073.html
halep
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/09/1102629111_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8d0bfb65431e48bcf3fac6e5a8fbb032.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
halep, haberler, suriye ordusu, sdg
halep, haberler, suriye ordusu, sdg

Suriye Ordusu, SDG'ye Halep'te operasyon başlattı

23:43 09.01.2026 (güncellendi: 00:32 10.01.2026)
© AA / Arif Hüdaverdi YamanSuriye Ordusu
Suriye Ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2026
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
Abone ol
Suriye Ordusu, Suriye Demokratik Güçleriyle yürütülen anlaşma girişimlerinin sonuçsuz kalmasının ardından Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi’ne operasyon başlattı.
Suriye Ordusu, Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi’nde SDG varlığını ortadan kaldırmak amacıyla operasyon başlatıldığını duyurdu.
Operasyonların tamamlanmasının ardından Şeyh Maksud Mahallesi’nin güvenlik güçlerine ve devlet kurumlarına teslim edileceği kaydedildi.
Açıklamada, Halep’teki mevzilere yönelik SDG bombardımanında 3 askerin hayatını kaybettiği, 12 askerin yaralandığı bildirildi.
Suriye - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2026
DÜNYA
Suriye: SDG’ye Halep’ten çekilme için süre verildi
Dün, 04:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала