Suriye Ordusu, SDG'ye Halep'te operasyon başlattı

Suriye Ordusu, Suriye Demokratik Güçleriyle yürütülen anlaşma girişimlerinin sonuçsuz kalmasının ardından Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi’ne operasyon başlattı. 09.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-09T23:43+0300
2026-01-09T23:43+0300
2026-01-10T00:32+0300
23:43 09.01.2026 (güncellendi: 00:32 10.01.2026)
Suriye Ordusu, Suriye Demokratik Güçleriyle yürütülen anlaşma girişimlerinin sonuçsuz kalmasının ardından Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi’ne operasyon başlattı.
Suriye Ordusu, Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi’nde SDG varlığını ortadan kaldırmak amacıyla operasyon başlatıldığını duyurdu.
Operasyonların tamamlanmasının ardından Şeyh Maksud Mahallesi’nin güvenlik güçlerine ve devlet kurumlarına teslim edileceği kaydedildi.
Açıklamada, Halep’teki mevzilere yönelik SDG bombardımanında 3 askerin hayatını kaybettiği, 12 askerin yaralandığı bildirildi.