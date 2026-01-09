Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Suriye: SDG’ye Halep’ten çekilme için süre verildi
Suriye: SDG’ye Halep’ten çekilme için süre verildi
Suriye Savunma Bakanlığı, SDG'nin Halep'i terk etmesi için 03.00–09.00 saatleri arasında ateşkes uygulanacağını ve güvenli çıkış sağlanacağını duyurdu. 09.01.2026
Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü SDG’ye Halep’ten çekilmeleri için 03.00–09.00 saatleri arasında süre verildiğini ve bu zaman diliminde ateşkes ilan edildiğini açıkladı.Yapılan açıklamada, silahlı unsurların yalnızca hafif bireysel silahlar taşımasına izin verileceği, güvenli geçişin Suriye ordusu tarafından sağlanacağı ve ülkenin kuzeydoğu çıkışına olanak tanınacağı ifade edildi.Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
04:48 09.01.2026
© AA / Şevket Akça
© AA / Şevket Akça
Suriye Savunma Bakanlığı, SDG’nin Halep’i terk etmesi için 03.00–09.00 saatleri arasında ateşkes uygulanacağını ve güvenli çıkış sağlanacağını duyurdu.
Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü SDG’ye Halep’ten çekilmeleri için 03.00–09.00 saatleri arasında süre verildiğini ve bu zaman diliminde ateşkes ilan edildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, silahlı unsurların yalnızca hafif bireysel silahlar taşımasına izin verileceği, güvenli geçişin Suriye ordusu tarafından sağlanacağı ve ülkenin kuzeydoğu çıkışına olanak tanınacağı ifade edildi.
Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Silahlı kişilerin sadece hafif bireysel silah taşımalarına izin verilecek. Güvenli geçişleri Suriye ordusu tarafından sağlanarak, ülkenin kuzeydoğu bölgelerine çıkışlarına imkan tanınacak
