Suriye: SDG’ye Halep’ten çekilme için süre verildi

Suriye: SDG’ye Halep’ten çekilme için süre verildi

Suriye Savunma Bakanlığı, SDG’nin Halep’i terk etmesi için 03.00–09.00 saatleri arasında ateşkes uygulanacağını ve güvenli çıkış sağlanacağını duyurdu. 09.01.2026, Sputnik Türkiye

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü SDG’ye Halep’ten çekilmeleri için 03.00–09.00 saatleri arasında süre verildiğini ve bu zaman diliminde ateşkes ilan edildiğini açıkladı.Yapılan açıklamada, silahlı unsurların yalnızca hafif bireysel silahlar taşımasına izin verileceği, güvenli geçişin Suriye ordusu tarafından sağlanacağı ve ülkenin kuzeydoğu çıkışına olanak tanınacağı ifade edildi.Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

