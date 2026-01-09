https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/suriye-ypgsdgye-halepten-cekilme-icin-sure-verildi-1102602073.html
Suriye: SDG’ye Halep’ten çekilme için süre verildi
Suriye: SDG’ye Halep’ten çekilme için süre verildi
Sputnik Türkiye
Suriye Savunma Bakanlığı, SDG’nin Halep’i terk etmesi için 03.00–09.00 saatleri arasında ateşkes uygulanacağını ve güvenli çıkış sağlanacağını duyurdu. 09.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-09T04:48+0300
2026-01-09T04:48+0300
2026-01-09T04:50+0300
dünya
suriye
suriye savunma bakanlığı
sdg
ypg
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1e/1102385491_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_afe24d25f9f100e8ba4d76008a7548d5.jpg
Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü SDG’ye Halep’ten çekilmeleri için 03.00–09.00 saatleri arasında süre verildiğini ve bu zaman diliminde ateşkes ilan edildiğini açıkladı.Yapılan açıklamada, silahlı unsurların yalnızca hafif bireysel silahlar taşımasına izin verileceği, güvenli geçişin Suriye ordusu tarafından sağlanacağı ve ülkenin kuzeydoğu çıkışına olanak tanınacağı ifade edildi.Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/cumhurbaskani-erdogan-suriye-cumhurbaskani-sarayla-gorustu-1102600858.html
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1e/1102385491_455:0:3184:2047_1920x0_80_0_0_8e37db9b85e7cd7e0e79ec6d28f972e6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
suriye, suriye savunma bakanlığı, sdg, ypg
suriye, suriye savunma bakanlığı, sdg, ypg
Suriye: SDG’ye Halep’ten çekilme için süre verildi
04:48 09.01.2026 (güncellendi: 04:50 09.01.2026)
Suriye Savunma Bakanlığı, SDG’nin Halep’i terk etmesi için 03.00–09.00 saatleri arasında ateşkes uygulanacağını ve güvenli çıkış sağlanacağını duyurdu.
Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü SDG’ye Halep’ten çekilmeleri için 03.00–09.00 saatleri arasında süre verildiğini ve bu zaman diliminde ateşkes ilan edildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, silahlı unsurların yalnızca hafif bireysel silahlar taşımasına izin verileceği, güvenli geçişin Suriye ordusu tarafından sağlanacağı ve ülkenin kuzeydoğu çıkışına olanak tanınacağı ifade edildi.
Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Silahlı kişilerin sadece hafif bireysel silah taşımalarına izin verilecek. Güvenli geçişleri Suriye ordusu tarafından sağlanarak, ülkenin kuzeydoğu bölgelerine çıkışlarına imkan tanınacak