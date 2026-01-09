https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/minneapoliste-isler-kizisiyor-bolgede-uzaktan-egitime-gecildi-1102629596.html

Minneapolis'te işler kızışıyor: Bölgede uzaktan eğitime geçildi

Minneapolis’te ICE operasyonu sırasında yaşanan ölümün ardından güvenlik gerekçesiyle bazı okullarda 12 Şubat’a kadar hibrit ve uzaktan eğitim uygulanacak. 09.01.2026, Sputnik Türkiye

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis şehir merkezinin güneyindeki bir mahallede, eyaletteki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) memurlarının 'hedefli operasyonlar yürüttüğü' bir bölgede bir memurun, bir kişiyi vurarak öldürmesinin ardından göçmenlere yönelik operasyonları devam ederken, öğrencilere bir süre uzaktan eğitim seçeneği sunulacağı belirtildi.Öğretmenlerin dersleri öğrencilerle birlikte dersliklerde işlemeye devam edeceği, okula gönderilmesi güvenlik endişesiyle tercih edilmeyen çocukların ise derslere çevrim içi katılabileceği ifade edildi. Hibrit eğitim planının 12 Şubat'a kadar geçerli olacağı kaydedildi.

