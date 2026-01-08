ABD'de ICE saldırısı,1 ölü: Yerel yönetim 'Defolun gidin', Trump 'meşru müdafaa' dedi

Minneapolis, Minnesota’da meydana gelen olaya ait görüntüyü az önce izledim. İzlemesi son derece korkunç bir olay. Çığlık atan kadın, açıkça profesyonel bir kışkırtıcıydı; aracı kullanan kadın ise son derece düzensiz davranan, engelleyen ve direnen biriydi. Ardından şiddetli, kasıtlı ve vahşi bir şekilde ICE görevlisinin üzerinden geçti. Görünüşe göre ICE görevlisi meşru müdafaa amacıyla ateş etmiş. Ekli görüntüye bakıldığında, görevlinin hayatta kalmış olması zor görünüyor; ancak şu anda hastanede tedavi görmekte ve iyileşme sürecinde.

Olay tüm yönleriyle inceleniyor; ancak bu tür vakaların yaşanmasının nedeni, Radikal Sol’un her gün kolluk kuvvetlerimizi ve ICE ajanlarını tehdit etmesi, saldırması ve hedef almasıdır. Onlar yalnızca Ameri̇ka’yi güvenli̇ hale geti̇rme görevini yerine getirmeye çalışıyor. Şiddet ve nefretten beslenen bu Radikal Sol Hareket’e karşı kolluk kuvvetlerimizin yanında durmalı ve onları korumalıyız.