ABD'de ICE saldırısı,1 ölü: Yerel yönetim 'Defolun gidin', Trump 'meşru müdafaa' dedi
ABD’nin Minneapolis kentinde ICE operasyonu sırasında yaşanan silahlı müdahale bir kişinin ölümüyle sonuçlandı. Olay, yerel yönetim ile Trump arasında sert açıklamalara yol açarken, şehirde ICE’nin varlığı yeniden tartışma konusu oldu.
Minneapolis şehir merkezinin güneyindeki bir mahallede, eyaletteki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) memurlarının 'hedefli operasyonlar yürüttüğü' bir bölgede bir memur, bir kişiyi vurarak öldürdü.
ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin yaptığı açıklamada, ICE ajanlarının hedefli bir operasyon sırasında "isyancılarla" karşılaştığını söyledi. McLaughlin, mağdurun 'şiddet yanlısı isyancılardan biri' olduğunu ve 'aracını silahlandırarak kolluk kuvvetlerimizi öldürme girişiminde bulunduğunu' iddia etti.
Görüntülerde, ICE ajanlarının, aracıyla yolu kısmen kapatmış bir kadını çevrelediği görülüyor. Bir polis memuru sürücü tarafındaki kilitli kapıyı açmaya çalışırken, kadın aracı sürmeye başladığı, aracın, silahlı polise hafifçe çarptığı, polis memurunun sürücüye doğru en az iki el ateş ettiği gözüküyor. Ardından araç, yakındaki kaldırıma park etmiş iki araca çarptıktan sonra kaza yaparak durdu.
Olayın görgü tanığı tarafından çekilen videosu sosyal medyada hızla yayıldı.
Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, olayın ardından Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı'nın (ICE) şehirden çıkarılmasını talep etti.
Frey basın toplantısında, şöyle konuştu:
"ICE'ye bir mesajım var. Minneapolis'ten defolun gidin. Sizi burada istemiyoruz. Bu şehirde bulunma nedeniniz bir tür güvenlik yaratmak olarak belirtilmişti, ancak tam tersini yapıyorsunuz. İnsanlar zarar görüyor. Aileler parçalanıyor. Şehrimize, kültürümüze, ekonomimize büyük katkılarda bulunmuş uzun süreli Minneapolis sakinleri terörize ediliyor. Ve şimdi birisi öldü. Bu sizin sorumluluğunuzda. Ve buradan ayrılmak da sizin sorumluluğunuzda.”
ABD Başkanı Donald Trump, ICE memurunun kendini korumak için ateş ettiğini ve olaydan sonra hastaneye kaldırıldığını söyledi:
Minneapolis, Minnesota’da meydana gelen olaya ait görüntüyü az önce izledim. İzlemesi son derece korkunç bir olay. Çığlık atan kadın, açıkça profesyonel bir kışkırtıcıydı; aracı kullanan kadın ise son derece düzensiz davranan, engelleyen ve direnen biriydi. Ardından şiddetli, kasıtlı ve vahşi bir şekilde ICE görevlisinin üzerinden geçti. Görünüşe göre ICE görevlisi meşru müdafaa amacıyla ateş etmiş. Ekli görüntüye bakıldığında, görevlinin hayatta kalmış olması zor görünüyor; ancak şu anda hastanede tedavi görmekte ve iyileşme sürecinde.
Olay tüm yönleriyle inceleniyor; ancak bu tür vakaların yaşanmasının nedeni, Radikal Sol’un her gün kolluk kuvvetlerimizi ve ICE ajanlarını tehdit etmesi, saldırması ve hedef almasıdır. Onlar yalnızca Ameri̇ka’yi güvenli̇ hale geti̇rme görevini yerine getirmeye çalışıyor. Şiddet ve nefretten beslenen bu Radikal Sol Hareket’e karşı kolluk kuvvetlerimizin yanında durmalı ve onları korumalıyız.