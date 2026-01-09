https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/gaziantepte-hijyen-denetimi-600-kilo-patates-cipsi-toplatildi-1102600488.html

Gaziantep’te hijyen denetimi: 600 kilo patates cipsi toplatıldı

Gaziantep’te gerçekleştirilen denetimlerde, hijyen kurallarına aykırı koşullarda muhafaza edildiği belirlenen 600 kilogram patates cipsine el konuldu... 09.01.2026, Sputnik Türkiye

Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'yle birlikte kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda bir işletmede yapılan kontrolde, hijyen standartlarına uymayan ortamda bulunan patates cipsleri tespit edildi. Denetimler sonucu mevzuata aykırı faaliyet yürüttüğü belirlenen işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.İşletmede bulunan 600 kilogram ağırlığındaki patates cipsi ise imha edilmesi amacıyla ekipler tarafından toplatıldı.

