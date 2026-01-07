Türkiye
Zabıta yakaladı: İl il dolaşan dilenciden yüklü para çıktı
Zabıta yakaladı: İl il dolaşan dilenciden yüklü para çıktı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencinin üzerinden 30 bin lira nakit para ve çok sayıda tren bileti çıktı. Şüphelinin trenle...
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde dilencilik yaptığı belirlenen bir kişi, ekipler tarafından yakalanarak zabıta karakoluna götürüldü. Burada yapılan üst aramasında, şahsın üzerinde yaklaşık 30 bin lira nakit para ve farklı illere ait çok sayıda tren bileti bulundu. İncelemede, şüphelinin trenle şehir şehir gezerek dilencilik yaptığı tespit edildi.Hakkında idari işlem başlatılan kişinin üzerinden çıkan paraya, ilgili mevzuat kapsamında kamuya aktarılmak üzere el konuldu.
Zabıta yakaladı: İl il dolaşan dilenciden yüklü para çıktı

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencinin üzerinden 30 bin lira nakit para ve çok sayıda tren bileti çıktı. Şüphelinin trenle şehir şehir gezerek dilendiği belirlendi.
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde dilencilik yaptığı belirlenen bir kişi, ekipler tarafından yakalanarak zabıta karakoluna götürüldü.
Burada yapılan üst aramasında, şahsın üzerinde yaklaşık 30 bin lira nakit para ve farklı illere ait çok sayıda tren bileti bulundu. İncelemede, şüphelinin trenle şehir şehir gezerek dilencilik yaptığı tespit edildi.
Hakkında idari işlem başlatılan kişinin üzerinden çıkan paraya, ilgili mevzuat kapsamında kamuya aktarılmak üzere el konuldu.
