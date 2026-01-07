https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/zabita-yakaladi-il-il-dolasan-dilenciden-yuklu-para-cikti-1102565329.html
Zabıta yakaladı: İl il dolaşan dilenciden yüklü para çıktı
Zabıta yakaladı: İl il dolaşan dilenciden yüklü para çıktı
07.01.2026
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde dilencilik yaptığı belirlenen bir kişi, ekipler tarafından yakalanarak zabıta karakoluna götürüldü. Burada yapılan üst aramasında, şahsın üzerinde yaklaşık 30 bin lira nakit para ve farklı illere ait çok sayıda tren bileti bulundu. İncelemede, şüphelinin trenle şehir şehir gezerek dilencilik yaptığı tespit edildi.Hakkında idari işlem başlatılan kişinin üzerinden çıkan paraya, ilgili mevzuat kapsamında kamuya aktarılmak üzere el konuldu.
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde dilencilik yaptığı belirlenen bir kişi, ekipler tarafından yakalanarak zabıta karakoluna götürüldü.
Burada yapılan üst aramasında, şahsın üzerinde yaklaşık 30 bin lira nakit para ve farklı illere ait çok sayıda tren bileti bulundu. İncelemede, şüphelinin trenle şehir şehir gezerek dilencilik yaptığı tespit edildi.
Hakkında idari işlem başlatılan kişinin üzerinden çıkan paraya, ilgili mevzuat kapsamında kamuya aktarılmak üzere el konuldu.