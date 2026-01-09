https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/dmitriyevden-kallasa-oresnik-yaniti-bu-fuzeye-karsi-hava-savunmasi-yok-1102623336.html

Dmitriyev’den Kallas’a ‘Oreşnik’ yanıtı: Bu füzeye karşı hava savunması yok

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriev, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın ‘Oreşnik’ açıklamalarına yanıt vererek, hipersonik... 09.01.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın Rus ‘Oreşnik’ sistemine ilişkin açıklamasına sosyal medya platformu X üzerinden yanıt verdi.Dmitriyev, “Kaja özel bir zekaya sahip değil ve temel bilgilere de vakıf değil, ancak o bile 10 Mach hıza ulaşan ‘Oreşnik’ hipersonik füzesine karşı bir hava savunma sistemi bulunmadığını anlamalı” ifadelerini kullandı.Kallas, daha önce yaptığı açıklamada, Rusya’nın ‘Oreşnik’ füzesi kullanmasının ardından Avrupa Birliği ülkelerinin hava savunma sistemleri stoklarını daha derin biçimde devreye sokması ve bu sistemleri derhal Ukrayna’ya göndermesi gerektiğini söylemişti.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki kritik altyapı hedeflerine yönelik yoğun saldırıda ‘Oreşnik’ hipersonik füzelerinin kullanıldığını duyurmuş, bunun Devlet Başkanı Vladimir Putin’in rezidansına yönelik saldırıya karşılık olduğunu açıklamıştı.Saldırının ardından Kiev ve Lvov kentlerinde bir dizi patlama meydana geldiğine ilişkin haberler basına yansırken, Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, başkentte kritik altyapıda hasar oluştuğunu açıklamıştı. Kentin bazı bölgelerinde elektrik kesintileri ve enerji arzında aksaklıklar yaşandığı bildirilmişti.

