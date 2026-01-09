https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/rus-ordusundan-ukraynanin-putinin-konutuna-teror-saldirisina-oresnikli-karsilik-1102606722.html

Rus ordusundan Ukrayna’nın Putin’in konutuna terör saldırısına Oreşnik’li karşılık

Rus ordusundan Ukrayna’nın Putin’in konutuna terör saldırısına Oreşnik’li karşılık

Rus ordusunun, Ukrayna'daki kritik öneme sahip hedeflere yönelik düzenlediği büyük saldırıda Oreşnik füzelerini kullandığı belirtildi. 09.01.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin 29 Aralık 2025 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Novgorod Bölgesi’ndeki konutuna düzenlediği terör saldırısına karşılık olarak Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik yoğun saldırı düzenlendiğini bildirdi.Bakanlığın açıklamasında, “Ukrayna'daki kritik öneme sahip hedeflere yönelik, Oreşnik orta menzilli füzeler de dahil olmak üzere kara ve deniz bazlı uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçları kullanılarak büyük bir saldırı gerçekleştirildi” ifadesine yer verildi.Tüm hedeflere ulaşıldığı vurgulanırken hedefler arasında, Ukrayna ordusunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in konutuna yönelik terör saldırısında kullandığı İHA’ların üretim tesisleri ve Ukrayna'nın askeri sanayisini destekleyen enerji altyapısı yer aldı.Açıklamada, “Ukrayna'daki suçlu rejimin her türlü terör eylemine karşılık verilmeye devam edilecek” dendi.

