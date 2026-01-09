https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/cin-disislerinden-trumpin-tayvanla-ilgili-aciklamasina-tepki-ic-meselemiz-1102610947.html

Çin Dışişleri’nden Trump’ın Tayvan’la ilgili açıklamasına tepki: ‘İç meselemiz’

Çin Dışişleri’nden Trump’ın Tayvan’la ilgili açıklamasına tepki: ‘İç meselemiz’

Çin Dışişleri Bakanlığı, Tayvan’ın Çin’in iç meselesi olduğunu ve dış güçlerinin bu meseleye müdahale etmemesi gerektiğini belirtti. 09.01.2026, Sputnik Türkiye

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugünkü basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Pekin’in Tayvan meselesini çözüme kavuşturması gerektiği ama güç kullanımına karşı olduğu yönündeki sözlerini değerlendirdi.Mao, “Tayvan, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası ve Tayvan sorunu tamamen Çin'in iç meselesidir” ifadesini kullandı.Tayvan’ın, Çin halkının meselesi olduğunu kaydeden diplomat, “dış müdahaleye müsamaha göstermeyeceklerini” vurguladı.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Tayvan ile ilgili ne yapılacağına karar vermenin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e bağlı olduğunu belirterek Pekin'in güç kullanımına başvurmasından memnun olmayacağını söylemişti.Pekin, Tayvan'ı Çin’in ayrılmaz bir parçası olarak görüyor ve ‘Tek Çin’ ilkesine bağlılığı, Pekin ile diplomatik ilişkiler kurmak veya sürdürmek isteyen diğer ülkeler için zorunlu bir koşul olarak gösteriyor.

