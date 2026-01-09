https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/cin-disislerinden-trumpin-tayvanla-ilgili-aciklamasina-tepki-ic-meselemiz-1102610947.html
Çin Dışişleri Bakanlığı, Tayvan’ın Çin’in iç meselesi olduğunu ve dış güçlerinin bu meseleye müdahale etmemesi gerektiğini belirtti. 09.01.2026, Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugünkü basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Pekin’in Tayvan meselesini çözüme kavuşturması gerektiği ama güç kullanımına karşı olduğu yönündeki sözlerini değerlendirdi.Mao, “Tayvan, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası ve Tayvan sorunu tamamen Çin'in iç meselesidir” ifadesini kullandı.Tayvan’ın, Çin halkının meselesi olduğunu kaydeden diplomat, “dış müdahaleye müsamaha göstermeyeceklerini” vurguladı.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Tayvan ile ilgili ne yapılacağına karar vermenin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e bağlı olduğunu belirterek Pekin'in güç kullanımına başvurmasından memnun olmayacağını söylemişti.Pekin, Tayvan'ı Çin’in ayrılmaz bir parçası olarak görüyor ve ‘Tek Çin’ ilkesine bağlılığı, Pekin ile diplomatik ilişkiler kurmak veya sürdürmek isteyen diğer ülkeler için zorunlu bir koşul olarak gösteriyor.
Çin Dışişleri’nden Trump’ın Tayvan’la ilgili açıklamasına tepki: ‘İç meselemiz’
11:49 09.01.2026 (güncellendi: 11:50 09.01.2026)
Çin Dışişleri Bakanlığı, Tayvan’ın Çin’in iç meselesi olduğunu ve dış güçlerinin bu meseleye müdahale etmemesi gerektiğini belirtti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugünkü basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Pekin’in Tayvan meselesini çözüme kavuşturması gerektiği ama güç kullanımına karşı olduğu yönündeki sözlerini değerlendirdi.
Mao, “Tayvan, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası ve Tayvan sorunu tamamen Çin'in iç meselesidir” ifadesini kullandı.
Tayvan’ın, Çin halkının meselesi olduğunu kaydeden diplomat, “dış müdahaleye müsamaha göstermeyeceklerini” vurguladı.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Tayvan ile ilgili ne yapılacağına karar vermenin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'
e bağlı olduğunu belirterek Pekin'in güç kullanımına başvurmasından memnun olmayacağını söylemişti
.
Pekin, Tayvan'ı Çin’in ayrılmaz bir parçası olarak görüyor ve ‘Tek Çin’ ilkesine bağlılığı, Pekin ile diplomatik ilişkiler kurmak veya sürdürmek isteyen diğer ülkeler için zorunlu bir koşul olarak gösteriyor.
Çin Halk Cumhuriyeti merkezi hükümeti ile ada eyaleti arasındaki resmi ilişkiler, Çin Komünist Partisi ile yapılan iç savaşta yenilgiye uğrayan Çan Kay Şek liderliğindeki Kuomintang güçlerinin Tayvan'a taşınmasının ardından 1949'da kesilmişti. Çin ve Tayvan arasındaki ticari ve gayri resmi temaslar 1980'lerin sonlarında yeniden başlamıştı. 1990'ların başından beri, Pekin merkezli Tayvan Boğazı İlişkilerini Geliştirme Derneği ve Taipei merkezli Boğazlararası Değişim Vakfı gibi sivil toplum kuruluşları aracılığıyla temaslar sürdürülüyor.