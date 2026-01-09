Trump: Çin'in Tayvan'da ne yapacağı tamamen Şi'ye kalmış

Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Tayvan ile ilgili ne yapılacağına karar vermenin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e bağlı olduğunu belirterek, Pekin'in güç kullanımına başvurmasından memnun olmayacağını söyledi.Trump, New York Times'a verdiği röportajda, şöyle konuştu:
ABD Başkanı Donald Trump, Tayvan ile ilgili ne yapılacağına karar vermenin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e bağlı olduğunu belirterek, Pekin'in güç kullanımına başvurmasından memnun olmayacağını söyledi.
Trump, New York Times'a verdiği röportajda, şöyle konuştu:
"Şi Tayvan'ı Çin'in bir parçası olarak görüyor ve ne yapacağı ona kalmış. Ama biliyorsunuz, bunu yaparsa çok mutsuz olacağımı ona ilettim ve bunu yapacağını sanmıyorum"
