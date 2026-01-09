https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/trump-cinin-tayvanda-ne-yapacagi-tamamen-siye-kalmis-1102601574.html
Trump: Çin'in Tayvan'da ne yapacağı tamamen Şi'ye kalmış
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Tayvan konusunda ne yapacağının Şi'ye kaldığını söyleyerek güç kullanımından memnun olmayacağını sçyledi. 09.01.2026, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Tayvan ile ilgili ne yapılacağına karar vermenin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e bağlı olduğunu belirterek, Pekin'in güç kullanımına başvurmasından memnun olmayacağını söyledi.Trump, New York Times'a verdiği röportajda, şöyle konuştu:
Trump, New York Times'a verdiği röportajda, şöyle konuştu:
"Şi Tayvan'ı Çin'in bir parçası olarak görüyor ve ne yapacağı ona kalmış. Ama biliyorsunuz, bunu yaparsa çok mutsuz olacağımı ona ilettim ve bunu yapacağını sanmıyorum"