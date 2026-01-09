Türkiye
Bahis soruşturması: 43 antrenör PFDK'ye sevk edildi
Bahis soruşturması: 43 antrenör PFDK'ye sevk edildi
Bahis soruşturmasında son 5 yıl içerisinde Süper Lig kulüplerinde görev yaptığı belirlenen ve bahis oynadığı tespit edilen 43 antrenörün, tedbirli olarak... 09.01.2026
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında önemli bir disiplin sürecinin başlatıldığını duyurdu.Yapılan incelemeler sonucunda, son 5 yıl içerisinde Süper Lig kulüplerinde görev yaptığı belirlenen ve bahis oynadığı tespit edilen 43 antrenörün, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiği açıklandı.TFF’den yapılan açıklamada, soruşturmanın kapsamının yalnızca antrenörlerle sınırlı olmadığı vurgulandı. Bu çerçevede, bahis oynadıkları tespit edilen 32 temsilcinin de geçici tedbir uygulanarak PFDK’ye gönderildiği bildirildi.
19:49 09.01.2026 (güncellendi: 20:09 09.01.2026)
Bahis soruşturmasında son 5 yıl içerisinde Süper Lig kulüplerinde görev yaptığı belirlenen ve bahis oynadığı tespit edilen 43 antrenörün, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiği açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında önemli bir disiplin sürecinin başlatıldığını duyurdu.
Yapılan incelemeler sonucunda, son 5 yıl içerisinde Süper Lig kulüplerinde görev yaptığı belirlenen ve bahis oynadığı tespit edilen 43 antrenörün, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiği açıklandı.
TFF’den yapılan açıklamada, soruşturmanın kapsamının yalnızca antrenörlerle sınırlı olmadığı vurgulandı. Bu çerçevede, bahis oynadıkları tespit edilen 32 temsilcinin de geçici tedbir uygulanarak PFDK’ye gönderildiği bildirildi.
