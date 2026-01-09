https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/bahis-sorusturmasi-43-antrenor-pfdkye-sevk-edildi-1102626224.html
Bahis soruşturması: 43 antrenör PFDK'ye sevk edildi
Bahis soruşturması: 43 antrenör PFDK'ye sevk edildi
Sputnik Türkiye
Bahis soruşturmasında son 5 yıl içerisinde Süper Lig kulüplerinde görev yaptığı belirlenen ve bahis oynadığı tespit edilen 43 antrenörün, tedbirli olarak... 09.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-09T19:49+0300
2026-01-09T19:49+0300
2026-01-09T20:09+0300
spor
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
süper lig
maç
maç yayını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/06/1069303110_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_166692b57cb7be8bbbb274d1e249ab2d.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında önemli bir disiplin sürecinin başlatıldığını duyurdu.Yapılan incelemeler sonucunda, son 5 yıl içerisinde Süper Lig kulüplerinde görev yaptığı belirlenen ve bahis oynadığı tespit edilen 43 antrenörün, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiği açıklandı.TFF’den yapılan açıklamada, soruşturmanın kapsamının yalnızca antrenörlerle sınırlı olmadığı vurgulandı. Bu çerçevede, bahis oynadıkları tespit edilen 32 temsilcinin de geçici tedbir uygulanarak PFDK’ye gönderildiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/mhk-baskani-gundogdu-oyunun-sogumasina-izin-vermeyecegiz-1102626064.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/06/1069303110_170:0:1070:675_1920x0_80_0_0_da693cb11815837d0d1a006861a6d548.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), süper lig, maç, maç yayını
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), süper lig, maç, maç yayını
Bahis soruşturması: 43 antrenör PFDK'ye sevk edildi
19:49 09.01.2026 (güncellendi: 20:09 09.01.2026)
Bahis soruşturmasında son 5 yıl içerisinde Süper Lig kulüplerinde görev yaptığı belirlenen ve bahis oynadığı tespit edilen 43 antrenörün, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiği açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında önemli bir disiplin sürecinin başlatıldığını duyurdu.
Yapılan incelemeler sonucunda, son 5 yıl içerisinde Süper Lig kulüplerinde görev yaptığı belirlenen ve bahis oynadığı tespit edilen 43 antrenörün, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiği açıklandı.
TFF’den yapılan açıklamada, soruşturmanın kapsamının yalnızca antrenörlerle sınırlı olmadığı vurgulandı. Bu çerçevede, bahis oynadıkları tespit edilen 32 temsilcinin de geçici tedbir uygulanarak PFDK’ye gönderildiği bildirildi.