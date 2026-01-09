MHK Başkanı Gündoğdu: Oyunun soğumasına izin vermeyeceğiz

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/mhk-baskani-gundogdu-oyunun-sogumasina-izin-vermeyecegiz-1102626064.html

09.01.2026

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, TRT Spor’da konuştu.Teknik alan yönetiminde yaşanan sorunlara dikkat çeken Gündoğdu, aşırı ve kural dışı itirazlara artık tolerans gösterilmeyeceğini belirtti. Kulüplerin yazılı olarak bilgilendirileceğini söyleyen Gündoğdu, “Önce uyarı yapılacak, devamında mutlaka kart çıkacak. Kuralı uygulamakta sert olacağız. Bu, futbolun marka değerini korumak için gerekli” dedi.'Hakem etkilenmemeli'Hakemlerin isim ve unvanlardan etkilenmemesi gerektiğini vurgulayan Gündoğdu, “En alt ligle en üst lig arasında fark yok. Karşımızdaki kişi ne kadar ünlü olursa olsun, hakem bundan etkilenmemeli” ifadelerini kullandı.8 saniye kuralı ve sakatlıklarKalecilerle ilgili 8 saniye kuralının yeniden hatırlatıldığını belirten Gündoğdu, uygulamanın artık daha yakından takip edileceğini söyledi. İnandırıcı olmayan sakatlıklara değinen Gündoğdu, “Hakem doktor isteyip istemediğini soracak, cevap alamazsa oyunu hemen başlatacak. Oyunun soğumasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.Hakem hatalarıHata yapan hakemlerin daha sonra cezalandırıldığını açıklayan Gündoğdu, bu sezon Süper Lig’de VAR kararlarında doğruluk oranının yüzde 89.5 olduğunu söyledi. Hedeflerinin yüzde 92’ye ulaşmak olduğunu da ekledi.Yabancı hakem kararıYabancı hakem talebine değinen MHK Başkanı Gündoğdu, ''Yabancı hakemi ben ve başkanımız istemiyoruz. Geçen sene çok çıkmazdaydık. Başkanımız, geçen sene hakemlerimizi bir yokladı. Onlar da istekli olamadı! Onlar da durumun farkında, biliyorlar'' dedi.

