Ankara'da bazı yollar yarın trafiğe kapanacak
Ankara'da bazı yollar yarın trafiğe kapanacak
Ankara'da yarın Anadolu Meydanı'nda gerçekleştirilecek etkinlik dolayısıyla bazı cadde ve yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. İl Emniyet Müdürlüğü... 09.01.2026
Başkentte etkinlik nedeniyle yarın saat 06.00'dan itibaren ihtiyaç duyulması halinde çok sayıda yol çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacak.Bu kapsamda Anıt Caddesi'yle bu caddeye açılan tüm yollar, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi'yle Anıt Caddesi arasındaki bölümü, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı'yla Anadolu Meydanı arasındaki kısmı, GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimiyle Anadolu Meydanı arasındaki kesimi ve bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.Ayrıca Celal Bayar Bulvarı'nın Mevlana Bulvarı'yla Adnan Saygun Caddesi arasındaki bölümü, Hipodrom Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı'yla Mevlana Bulvarı arasındaki kısmı, İstanbul Caddesi'nin Mevlana Bulvarı'yla Cumhuriyet Caddesi arasındaki bölümüyle Kazım Karabekir Caddesi'nin Fuat Börekçi Caddesi'yle Anadolu Meydanı arasındaki kesimi de çift yönlü olarak ulaşıma kapalı olacak. Bu caddelere bağlanan yan varyantlarda da trafik akışı durdurulacak.Toplu ulaşımda da düzenlemeye gidilecek. Yarın saat 08.00'den itibaren Keçiören Metrosu AKM Metro Durağı ve Anadolu Meydanı Ankaray Durağı, etkinlik sona erene kadar hizmet vermeyecek.
Ankara'da bazı yollar yarın trafiğe kapanacak
Ankara'da yarın Anadolu Meydanı'nda gerçekleştirilecek etkinlik dolayısıyla bazı cadde ve yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. İl Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları kullanmaları yönünde uyarıda bulundu.
