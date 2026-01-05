Türkiye
Ankara'da ücretsiz ulaşım dönemi: 375 bin kişi yararlanacak
Ankara'da ücretsiz ulaşım dönemi: 375 bin kişi yararlanacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), belediyeden sosyal yardım alan ve kişiselleştirilmiş EGO kartına sahip 18-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz ulaşım desteği... 05.01.2026, Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), belediyeden sosyal yardım alan ve kişiselleştirilmiş EGO kartına sahip 18-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz ulaşım desteği verileceğini bildirdi.Ücretsiz ulaşımdan kaç kişi yararlanacak?Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, uygulama ilk aşamada yaklaşık 375 bin vatandaşı kapsayacak. Altyapı çalışmaları ve yeni otobüs alımları tamamlandıkça, uygulamadan yararlananların sayısı artırılacak.Hangi araçları kapsayacak?Ücretsiz ulaşım desteği, EGO Genel Müdürlüğü otobüsleri, ANKARAY, Ankara Metrosu ve Başkentray hatlarında geçerli olacak.Uygulamayla birlikte özel araç kullanımının azaltılması, şehir trafiğinin rahatlatılması ve ulaşıma erişimde eşitliğin güçlendirilmesi hedefleniyor.Ücretsiz ulaşım ne zaman başlayacak?Ücretsiz ulaşım desteğinin, ocak ayı içinde hayata geçirilmesi planlanıyor.
14:58 05.01.2026
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), belediyeden sosyal yardım alan ve kişiselleştirilmiş EGO kartına sahip 18-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz ulaşım desteği verileceğini bildirdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), belediyeden sosyal yardım alan ve kişiselleştirilmiş EGO kartına sahip 18-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz ulaşım desteği verileceğini bildirdi.

Ücretsiz ulaşımdan kaç kişi yararlanacak?

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, uygulama ilk aşamada yaklaşık 375 bin vatandaşı kapsayacak. Altyapı çalışmaları ve yeni otobüs alımları tamamlandıkça, uygulamadan yararlananların sayısı artırılacak.

Hangi araçları kapsayacak?

Ücretsiz ulaşım desteği, EGO Genel Müdürlüğü otobüsleri, ANKARAY, Ankara Metrosu ve Başkentray hatlarında geçerli olacak.
Uygulamayla birlikte özel araç kullanımının azaltılması, şehir trafiğinin rahatlatılması ve ulaşıma erişimde eşitliğin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ücretsiz ulaşım ne zaman başlayacak?

Ücretsiz ulaşım desteğinin, ocak ayı içinde hayata geçirilmesi planlanıyor.
