https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/ankarada-ucretsiz-ulasim-donemi-375-bin-kisi-yararlanacak-1102495202.html

Ankara'da ücretsiz ulaşım dönemi: 375 bin kişi yararlanacak

Ankara'da ücretsiz ulaşım dönemi: 375 bin kişi yararlanacak

Sputnik Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), belediyeden sosyal yardım alan ve kişiselleştirilmiş EGO kartına sahip 18-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz ulaşım desteği... 05.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-05T14:58+0300

2026-01-05T14:58+0300

2026-01-05T15:02+0300

türki̇ye

ankara

ücretsiz

ücretsiz ulaşım

mansur yavaş

abb

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/10/1101040699_0:135:1184:801_1920x0_80_0_0_6c647eb19ac5f322c82188853f86f86a.jpg

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), belediyeden sosyal yardım alan ve kişiselleştirilmiş EGO kartına sahip 18-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz ulaşım desteği verileceğini bildirdi.Ücretsiz ulaşımdan kaç kişi yararlanacak?Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, uygulama ilk aşamada yaklaşık 375 bin vatandaşı kapsayacak. Altyapı çalışmaları ve yeni otobüs alımları tamamlandıkça, uygulamadan yararlananların sayısı artırılacak.Hangi araçları kapsayacak?Ücretsiz ulaşım desteği, EGO Genel Müdürlüğü otobüsleri, ANKARAY, Ankara Metrosu ve Başkentray hatlarında geçerli olacak.Uygulamayla birlikte özel araç kullanımının azaltılması, şehir trafiğinin rahatlatılması ve ulaşıma erişimde eşitliğin güçlendirilmesi hedefleniyor.Ücretsiz ulaşım ne zaman başlayacak?Ücretsiz ulaşım desteğinin, ocak ayı içinde hayata geçirilmesi planlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/mansur-yavas-ankara-halkini-bedava-tasiyacagiz-trafik-sorununu-cozecegim-1101187856.html

türki̇ye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, ücretsiz, ücretsiz ulaşım, mansur yavaş, abb