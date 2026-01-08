Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/trump-kitle-imha-silahlari-arastiran-ukrayna-bilim-ve-teknoloji-merkezine-finansmani-kesti-1102579527.html
Trump, kitle imha silahları araştıran Ukrayna Bilim ve Teknoloji Merkezi'ne finansmanı kesti
Trump, kitle imha silahları araştıran Ukrayna Bilim ve Teknoloji Merkezi'ne finansmanı kesti
Sputnik Türkiye
ABD lideri Trump’ın imzaladığı ülkenin ulusal çıkarlarına artık hizmet etmeyen uluslararası kuruluşlardan çekilmeye ilişkin muhtırada Ukrayna’dan bir bilim... 08.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-08T12:29+0300
2026-01-08T12:30+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
ukrayna
donald trump
pentagon
biyolojik silah
rusya savunma bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/15/1094713688_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b42957b667c3e58e3ccade2e522ac187.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, kitle imha silahları üzerine araştırmalar yapan Ukrayna Bilim ve Teknoloji Merkezi'ne sağladığı fonu kesti.Trump’ın imzaladığı muhtıranın metninde, “ABD’nin çekildiği kuruluşlar… Ukrayna Bilim ve Teknoloji Merkezi” ifadesi geçiyor.Rusya Savunma Bakanlığı, 2022 yılında yaptığı açıklamada, söz konusu merkezin, biyolojik silahlar alanı da dahil Pentagon’nun ilgisini çeken araştırmalar için fon dağıtımından sorumlu olduğuna dikkat çekmişti.Daha önce ABD Başkanı Trump, ABD'nin 66 uluslararası kuruluştan çekilmesini öngören bir muhtıra imzalamıştı. Muhtırada, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı 31 kuruluşun yanında, BM dışı 35 gruba katılım ve fon sağlamayı durdurmayı öngörüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/cinden-abdye-alikonulan-rus-gemisiyle-ilgili-tepki-uluslararasi-hukuk-ihlal-edildi-1102576817.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/15/1094713688_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ca77f66f5657160eff4522cefe68815b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, ukrayna, donald trump, pentagon, biyolojik silah, rusya savunma bakanlığı
abd, ukrayna, donald trump, pentagon, biyolojik silah, rusya savunma bakanlığı

Trump, kitle imha silahları araştıran Ukrayna Bilim ve Teknoloji Merkezi'ne finansmanı kesti

12:29 08.01.2026 (güncellendi: 12:30 08.01.2026)
© Celal GüneşABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2026
© Celal Güneş
Abone ol
ABD lideri Trump’ın imzaladığı ülkenin ulusal çıkarlarına artık hizmet etmeyen uluslararası kuruluşlardan çekilmeye ilişkin muhtırada Ukrayna’dan bir bilim merkezi de yer aldı.
ABD Başkanı Donald Trump, kitle imha silahları üzerine araştırmalar yapan Ukrayna Bilim ve Teknoloji Merkezi'ne sağladığı fonu kesti.
Trump’ın imzaladığı muhtıranın metninde, “ABD’nin çekildiği kuruluşlar… Ukrayna Bilim ve Teknoloji Merkezi” ifadesi geçiyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, 2022 yılında yaptığı açıklamada, söz konusu merkezin, biyolojik silahlar alanı da dahil Pentagon’nun ilgisini çeken araştırmalar için fon dağıtımından sorumlu olduğuna dikkat çekmişti.
Daha önce ABD Başkanı Trump, ABD'nin 66 uluslararası kuruluştan çekilmesini öngören bir muhtıra imzalamıştı. Muhtırada, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı 31 kuruluşun yanında, BM dışı 35 gruba katılım ve fon sağlamayı durdurmayı öngörüyor.
ABD Avrupa Komutanlığı tarafından sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2026
DÜNYA
Çin’den ABD’ye alıkonulan Rus gemisiyle ilgili tepki: ‘Uluslararası hukuk ihlal edildi’
12:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала