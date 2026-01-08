https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/trump-kitle-imha-silahlari-arastiran-ukrayna-bilim-ve-teknoloji-merkezine-finansmani-kesti-1102579527.html

Trump, kitle imha silahları araştıran Ukrayna Bilim ve Teknoloji Merkezi'ne finansmanı kesti

Trump, kitle imha silahları araştıran Ukrayna Bilim ve Teknoloji Merkezi'ne finansmanı kesti

ABD lideri Trump'ın imzaladığı ülkenin ulusal çıkarlarına artık hizmet etmeyen uluslararası kuruluşlardan çekilmeye ilişkin muhtırada Ukrayna'dan bir bilim... 08.01.2026

ABD Başkanı Donald Trump, kitle imha silahları üzerine araştırmalar yapan Ukrayna Bilim ve Teknoloji Merkezi'ne sağladığı fonu kesti.Trump’ın imzaladığı muhtıranın metninde, “ABD’nin çekildiği kuruluşlar… Ukrayna Bilim ve Teknoloji Merkezi” ifadesi geçiyor.Rusya Savunma Bakanlığı, 2022 yılında yaptığı açıklamada, söz konusu merkezin, biyolojik silahlar alanı da dahil Pentagon’nun ilgisini çeken araştırmalar için fon dağıtımından sorumlu olduğuna dikkat çekmişti.Daha önce ABD Başkanı Trump, ABD'nin 66 uluslararası kuruluştan çekilmesini öngören bir muhtıra imzalamıştı. Muhtırada, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı 31 kuruluşun yanında, BM dışı 35 gruba katılım ve fon sağlamayı durdurmayı öngörüyor.

