https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/cinden-abdye-alikonulan-rus-gemisiyle-ilgili-tepki-uluslararasi-hukuk-ihlal-edildi-1102576817.html
Çin’den ABD’ye alıkonulan Rus gemisiyle ilgili tepki: ‘Uluslararası hukuk ihlal edildi’
Çin’den ABD’ye alıkonulan Rus gemisiyle ilgili tepki: ‘Uluslararası hukuk ihlal edildi’
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD askerlerinin yabancı gemileri alıkoymasının uluslararası hukuk ihlali olduğunu belirtti. 08.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-08T12:01+0300
2026-01-08T12:01+0300
2026-01-08T12:00+0300
dünya
çin
çin dışişleri bakanlığı
mao ning
abd
rusya
venezuela
petrol
petrol tankeri
kuzey atlantik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/08/1102576531_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_34b9bad0539f5dfce1388b6b43c660cf.jpg
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugünkü basın toplantısında, Rus petrol tankeri Mariner'in ABD yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Kuzey Atlantik'te alıkonulmasını değerlendirdi.Mao, “ABD'nin uluslararası sularda yabancı gemileri keyfi olarak alıkoyması, uluslararası hukukun ciddi bir ihlali” ifadesini kullandı.Çinli diplomat, diğer ülkelerin egemenliğine ve güvenliğine tecavüz eden eylemlere karşı olduklarını kaydetti.Ne olmuştu?Daha önce ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM), Rus bandıralı Mariner tankerinin Kuzey Atlantik’te alıkonulduğunu bildirmişti.EUCOM, tankerin ABD yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulduğunu açıklamıştı. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, yaptırım uygulanan Venezuela petrolüne yönelik ablukanın dünya genelinde yürürlükte olduğunu belirtmişti.Rusya Ulaştırma Bakanlığı, ABD askerlerinin Mariner tankerini alıkoyduğunu doğrulayarak, eylemin 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi ile çeliştiğini bildirmişti, Mariner'in 24 Aralık'ta Rus bandırası ile seyir izni aldığını ifade etmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’den Mariner gemisindeki Rusya vatandaşlarına insancıl ve onura yakışır muamele edilmesini, haklarına ve çıkarlarına saygı gösterilmesini sağlamasını ve evlerine dönmesi önünde engel yaratmamasını talep etmişti. Bakanlık, Rus tankerinin, uluslararası deniz hukuku kurallarına uygun olarak Kuzey Atlantik'in uluslararası sularında bulunduğuna dikkat çekmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/abd-somaliye-yonelik-yardimlarini-askiya-aldi-1102574613.html
çin
rusya
venezuela
kuzey atlantik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/08/1102576531_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_831e9a52047d75caaae1080d5324adc9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çin, çin dışişleri bakanlığı, mao ning, abd, rusya, venezuela, petrol, petrol tankeri, kuzey atlantik, alıkoyma
çin, çin dışişleri bakanlığı, mao ning, abd, rusya, venezuela, petrol, petrol tankeri, kuzey atlantik, alıkoyma
Çin’den ABD’ye alıkonulan Rus gemisiyle ilgili tepki: ‘Uluslararası hukuk ihlal edildi’
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD askerlerinin yabancı gemileri alıkoymasının uluslararası hukuk ihlali olduğunu belirtti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugünkü basın toplantısında, Rus petrol tankeri Mariner'in ABD yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Kuzey Atlantik'te alıkonulmasını değerlendirdi.
Mao, “ABD'nin uluslararası sularda yabancı gemileri keyfi olarak alıkoyması, uluslararası hukukun ciddi bir ihlali” ifadesini kullandı.
Çinli diplomat, diğer ülkelerin egemenliğine ve güvenliğine tecavüz eden eylemlere karşı olduklarını kaydetti.
Daha önce ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM), Rus bandıralı Mariner tankerinin Kuzey Atlantik’te alıkonulduğunu bildirmişti.
EUCOM, tankerin ABD yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulduğunu açıklamıştı. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, yaptırım uygulanan Venezuela petrolüne yönelik ablukanın dünya genelinde yürürlükte olduğunu belirtmişti.
Rusya Ulaştırma Bakanlığı, ABD askerlerinin Mariner tankerini alıkoyduğunu doğrulayarak, eylemin 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi ile çeliştiğini bildirmişti, Mariner'in 24 Aralık'ta Rus bandırası ile seyir izni aldığını ifade etmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’den Mariner gemisindeki Rusya vatandaşlarına insancıl ve onura yakışır muamele edilmesini, haklarına ve çıkarlarına saygı gösterilmesini sağlamasını ve evlerine dönmesi önünde engel yaratmamasını talep etmişti. Bakanlık, Rus tankerinin, uluslararası deniz hukuku kurallarına uygun olarak Kuzey Atlantik'in uluslararası sularında bulunduğuna dikkat çekmişti.