Çin’den ABD’ye alıkonulan Rus gemisiyle ilgili tepki: ‘Uluslararası hukuk ihlal edildi’

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD askerlerinin yabancı gemileri alıkoymasının uluslararası hukuk ihlali olduğunu belirtti. 08.01.2026, Sputnik Türkiye

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugünkü basın toplantısında, Rus petrol tankeri Mariner'in ABD yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Kuzey Atlantik'te alıkonulmasını değerlendirdi.Mao, “ABD'nin uluslararası sularda yabancı gemileri keyfi olarak alıkoyması, uluslararası hukukun ciddi bir ihlali” ifadesini kullandı.Çinli diplomat, diğer ülkelerin egemenliğine ve güvenliğine tecavüz eden eylemlere karşı olduklarını kaydetti.Ne olmuştu?Daha önce ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM), Rus bandıralı Mariner tankerinin Kuzey Atlantik’te alıkonulduğunu bildirmişti.EUCOM, tankerin ABD yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulduğunu açıklamıştı. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, yaptırım uygulanan Venezuela petrolüne yönelik ablukanın dünya genelinde yürürlükte olduğunu belirtmişti.Rusya Ulaştırma Bakanlığı, ABD askerlerinin Mariner tankerini alıkoyduğunu doğrulayarak, eylemin 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi ile çeliştiğini bildirmişti, Mariner'in 24 Aralık'ta Rus bandırası ile seyir izni aldığını ifade etmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’den Mariner gemisindeki Rusya vatandaşlarına insancıl ve onura yakışır muamele edilmesini, haklarına ve çıkarlarına saygı gösterilmesini sağlamasını ve evlerine dönmesi önünde engel yaratmamasını talep etmişti. Bakanlık, Rus tankerinin, uluslararası deniz hukuku kurallarına uygun olarak Kuzey Atlantik'in uluslararası sularında bulunduğuna dikkat çekmişti.

