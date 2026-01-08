https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/beyaz-saray-trump-abdnin-66-uluslararasi-kurulustan-cekilmesini-onleyen-muhtirayi-imzaladi-1102568162.html

Beyaz Saray: Trump, ABD'nin 66 uluslararası kuruluştan çekilmesini önleyen muhtırayı imzaladı

Beyaz Saray: Trump, ABD'nin 66 uluslararası kuruluştan çekilmesini önleyen muhtırayı imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin 66 uluslararası kuruluştan çekilmesini öngören bir muhtıra imzaladı. Muhtıra 35 BM dışı grup ile 31 BM kuruluşuna katılım ve... 08.01.2026, Sputnik Türkiye

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin 66 uluslararası kuruluştan çekilmesini öngören bir muhtıra imzaladı.Yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:Açıklamaya göre muhtıra, ABD'nin tüm yürütme organlarına ve kurumlarına, 'ABD'nin ulusal çıkarlarına, güvenliğine, ekonomik refahına veya egemenliğine aykırı faaliyet gösteren' 35 BM dışı kuruluşun yanı sıra 31 BM kuruluşuna katılımı ve finansmanını durdurma talimatı veriyor.

