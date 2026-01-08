https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/beyaz-saray-trump-abdnin-66-uluslararasi-kurulustan-cekilmesini-onleyen-muhtirayi-imzaladi-1102568162.html
Beyaz Saray: Trump, ABD'nin 66 uluslararası kuruluştan çekilmesini önleyen muhtırayı imzaladı
Beyaz Saray: Trump, ABD'nin 66 uluslararası kuruluştan çekilmesini önleyen muhtırayı imzaladı
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin 66 uluslararası kuruluştan çekilmesini öngören bir muhtıra imzaladı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin 66 uluslararası kuruluştan çekilmesini öngören bir muhtıra imzaladı.Yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:Açıklamaya göre muhtıra, ABD'nin tüm yürütme organlarına ve kurumlarına, 'ABD'nin ulusal çıkarlarına, güvenliğine, ekonomik refahına veya egemenliğine aykırı faaliyet gösteren' 35 BM dışı kuruluşun yanı sıra 31 BM kuruluşuna katılımı ve finansmanını durdurma talimatı veriyor.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin 66 uluslararası kuruluştan çekilmesini öngören bir muhtıra imzaladı. Muhtıra 35 BM dışı grup ile 31 BM kuruluşuna katılım ve fon sağlamayı durdurmayı öngörüyor.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin 66 uluslararası kuruluştan çekilmesini öngören bir muhtıra imzaladı.
Yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Başkan Donald Trump bugün, artık Amerikan çıkarlarına hizmet etmeyen 66 uluslararası kuruluştan ABD'nin çekilmesini emreden bir Başkanlık Muhtırası imzaladı"
Açıklamaya göre muhtıra, ABD'nin tüm yürütme organlarına ve kurumlarına, 'ABD'nin ulusal çıkarlarına, güvenliğine, ekonomik refahına veya egemenliğine aykırı faaliyet gösteren' 35 BM dışı kuruluşun yanı sıra 31 BM kuruluşuna katılımı ve finansmanını durdurma talimatı veriyor.