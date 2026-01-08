https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/sosyal-yardim-odemeleri-artti-65-yas-ayligi-engelli-maasi-evde-bakim-maasi-ne-kadar-oldu-1102574934.html

Sosyal yardım ödemeleri arttı: 65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Sosyal yardım ödemeleri 2026 yılı Ocak-Temmuz dönemi için artırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısındaki... 08.01.2026, Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde artışa gidildiğini duyurdu. Yapılan artışlarla birlikte, toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik desteklerin güçlendirildiği belirtildi.Evde bakım ve SED ödemeleri yükseldiBakan Göktaş’ın açıklamasına göre, 2026 yılı Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı 11 bin 702 liradan 13 bin 878 liraya çıkarıldı. Sosyal Ekonomik Destek (SED) kapsamında çocuk başına yapılan ödeme ise 8 bin 198 liradan 9 bin 723 liraya yükseltildi.Göktaş, 2025 yılında toplam 67,7 milyar lira Evde Bakım Yardımı yapıldığını da hatırlattı.65 yaş ve engelli aylıklarında yeni rakamlarSosyal yardım ödemelerindeki artışla birlikte:Ayrıca 18 yaş altı engelli yakını aylığı da 4 bin 302 liradan 5 bin 103 liraya çıkarıldı.Ağır silikozis ve koruyucu aile destekleriAçıklamada, ağır silikozis hastalarının aylığı 11 bin 840 liradan 14 bin 42 liraya yükseltildi.Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması ise 13 bin 96 liradan 15 bin 533 liraya çıkarıldı.

