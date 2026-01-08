https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/kamu-iscileri-icin-ikramiye-odeme-tarihleri-belli-oldu-1102573135.html
Kamu işçileri için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan kamu işçilerine 2026 yılında ödenecek ilave tediye süreleri belirlendi.İlave tediye iki taksitte ödenecekKarara göre, bu kapsamdaki kamu işçilerine yapılacak ilave tediye ödemesinin birinci yarısı 26 Ocak 2026, ikinci yarısı ise 16 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.Yer altı maden işçilerine tek seferdeMaden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışan işçilerine yönelik 2026 yılı ilave tediye ödemesinin tamamı, diğer işçilerden farklı olarak 23 Aralık 2026 tarihinde tek seferde yapılacak.Uygulama mevzuat kapsamındaÖdeme takvimi, 6772 sayılı Kanun ve yayımlanan karar doğrultusunda uygulanacak. İlgili kurumlar, belirlenen tarihlerde ek ödeme sürecini tamamlayacak.
Kamu işçileri için 2026 yılı ilave tediye ödeme tarihleri netleşti. 6772 sayılı Kanun kapsamındaki işçilere yapılacak ek ödemenin ilk yarısı 26 Ocak’ta, ikinci yarısı 16 Mart’ta ödenecek.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan kamu işçilerine 2026 yılında ödenecek ilave tediye süreleri belirlendi.
İlave tediye iki taksitte ödenecek
Karara göre, bu kapsamdaki kamu işçilerine yapılacak ilave tediye ödemesinin birinci yarısı 26 Ocak 2026, ikinci yarısı ise 16 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
Yer altı maden işçilerine tek seferde
Maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışan işçilerine yönelik 2026 yılı ilave tediye ödemesinin tamamı, diğer işçilerden farklı olarak 23 Aralık 2026 tarihinde tek seferde yapılacak.
Uygulama mevzuat kapsamında
Ödeme takvimi, 6772 sayılı Kanun ve yayımlanan karar doğrultusunda uygulanacak. İlgili kurumlar, belirlenen tarihlerde ek ödeme sürecini tamamlayacak.