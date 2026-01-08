Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/kamu-iscileri-icin-ikramiye-odeme-tarihleri-belli-oldu-1102573135.html
Kamu işçileri için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
Kamu işçileri için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
Sputnik Türkiye
Kamu işçileri için 2026 yılı ilave tediye ödeme tarihleri netleşti. 6772 sayılı Kanun kapsamındaki işçilere yapılacak ek ödemenin ilk yarısı 26 Ocak’ta, ikinci... 08.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-08T09:55+0300
2026-01-08T09:55+0300
ekonomi̇
kamu
kamu işçisi
ödeme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096748513_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aade787c7952dcab622d6ac6cd1c0c26.jpg
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan kamu işçilerine 2026 yılında ödenecek ilave tediye süreleri belirlendi.İlave tediye iki taksitte ödenecekKarara göre, bu kapsamdaki kamu işçilerine yapılacak ilave tediye ödemesinin birinci yarısı 26 Ocak 2026, ikinci yarısı ise 16 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.Yer altı maden işçilerine tek seferdeMaden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışan işçilerine yönelik 2026 yılı ilave tediye ödemesinin tamamı, diğer işçilerden farklı olarak 23 Aralık 2026 tarihinde tek seferde yapılacak.Uygulama mevzuat kapsamındaÖdeme takvimi, 6772 sayılı Kanun ve yayımlanan karar doğrultusunda uygulanacak. İlgili kurumlar, belirlenen tarihlerde ek ödeme sürecini tamamlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/akomdan-istanbul-icin-tarihli-uyari-yogun-kar-yagisi-geliyor-1102572921.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096748513_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1924c8926d08ee499b6e21dabcfac545.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kamu, kamu işçisi, ödeme
kamu, kamu işçisi, ödeme

Kamu işçileri için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu

09:55 08.01.2026
© AAMemur ve emekli zammı
Memur ve emekli zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2026
© AA
Abone ol
Kamu işçileri için 2026 yılı ilave tediye ödeme tarihleri netleşti. 6772 sayılı Kanun kapsamındaki işçilere yapılacak ek ödemenin ilk yarısı 26 Ocak’ta, ikinci yarısı 16 Mart’ta ödenecek.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan kamu işçilerine 2026 yılında ödenecek ilave tediye süreleri belirlendi.

İlave tediye iki taksitte ödenecek

Karara göre, bu kapsamdaki kamu işçilerine yapılacak ilave tediye ödemesinin birinci yarısı 26 Ocak 2026, ikinci yarısı ise 16 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Yer altı maden işçilerine tek seferde

Maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışan işçilerine yönelik 2026 yılı ilave tediye ödemesinin tamamı, diğer işçilerden farklı olarak 23 Aralık 2026 tarihinde tek seferde yapılacak.

Uygulama mevzuat kapsamında

Ödeme takvimi, 6772 sayılı Kanun ve yayımlanan karar doğrultusunda uygulanacak. İlgili kurumlar, belirlenen tarihlerde ek ödeme sürecini tamamlayacak.
İstanbul'a yeniden kar yağışı geliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2026
TÜRKİYE
AKOM’dan İstanbul için tarihli uyarı: Yoğun kar yağışı geliyor
09:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала