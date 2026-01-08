Leonardo Da Vinci'nin çiziminden DNA elde edildi: Dehasının sırrı çözülebilecek mi?

Da Vinci kimdir?

Leonardo da Vinci (1452–1519), Rönesans döneminin en önemli sanatçı, bilim insanı ve mucitlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ressam, heykeltıraş, mimar, mühendis ve anatomist kimlikleriyle tanınan da Vinci, Mona Lisa ve Son Akşam Yemeği gibi eserleriyle sanat tarihine damga vurdu.

Ancak da Vinci’yi benzersiz kılan yalnızca sanatı değil, doğayı, insan vücudunu ve hareketi olağanüstü bir gözlem gücüyle analiz etmesi oldu.