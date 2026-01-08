https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/leonardo-da-vincinin-ciziminden-dna-elde-edildi-dehasinin-sirri-cozulebilecek-mi-1102572315.html
Leonardo Da Vinci'nin çiziminden DNA elde edildi: Dehasının sırrı çözülebilecek mi?
Leonardo Da Vinci'nin çiziminden DNA elde edildi: Dehasının sırrı çözülebilecek mi?
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, Leonardo da Vinci’ye ait bir çizimden elde edilen DNA örneğinin Rönesans dahisine ait olabileceğini açıkladı. Bulgular, da Vinci’nin dünyayı... 08.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-08T09:29+0300
2026-01-08T09:29+0300
2026-01-08T09:29+0300
yaşam
leonardo da vinci
basel
bilim
dna
teknoloji
i̇talya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/0f/1068295992_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_85131d5620a5ddc099f2f8b4c1344430.jpg
Bilim insanları, Rönesans döneminde yaşamış, dönemin en önemli isimlerinden Leonardo da Vinci'ye ait olabileceği değerlendirilen bir DNA örneği elde etti. Araştırmacılar bu çalışmayla, da Vinci'nin çizimlerinden birinden alınan genetik materyal ile sanatçının biyolojik mirası hakkında önemli bilgiler elde edilebileceğini düşündüklerini söyledi.Araştırmacılar, 'Leonardo da Vinci DNA Projesi' kapsamında Nisan 2024’te, “Holy Child” adlı kırmızı tebeşir çizimini özel bir yöntemle örnekledi. Yeni yayımlanan bilimsel makalede, bu örneklerden elde edilen DNA’nın, 500 yılı aşkın bir süre önce çizimi yapan da Vinci’ye ait olabileceği savunuldu.Çalışmada, babadan oğula aktarılan Y kromozomu dizilimi analiz edildi. Araştırmacılar, çizimden elde edilen DNA ile Leonardo’nun kuzenine ait bir mektuptan alınan DNA örneğini karşılaştırdı. Her iki örneğin de, da Vinci’nin doğduğu İtalya, Toskana’da ortak bir ataya işaret eden genetik gruba ait olduğu belirlendi.Araştırmacılar, henüz kesin bir sonuca varılamadığını vurgularken, bu bulgunun da Vinci'nin DNA'sını çözmeye yönelik bir adım olabileceğini belirtti.DNA, da Vinci’nin dünyayı nasıl gördüğünü açıklayabilir mi? Bilim insanları, da Vinci’nin çizimlerinin sıradan bir gözlem yeteneğinin ötesinde olduğunu düşünüyor. Örneğin, bir yusufçuğun uçuş sırasında kanatlarını dönüşümlü kaldırmasını doğru şekilde tasvir edebilmişti. Basel Üniversitesi'nde genetikçi olan Dr. David Thaler bunu, 'da Vinci’nin dünyayı adeta yavaş çekim bir kamera gibi algılıyor olabilir' ifadeleriyle anlatıyor. Bazı bilim insanları, bu yeteneğin, retina ile ilişkili KCNB1 ve KCNV2 genlerindeki olası mutasyonlarla bağlantılı olabileceğini değerlendirmekte.Ancak uzmanlar, şu aşamada öncelikli hedefin, bulunan DNA’nın gerçekten da Vinci’ye ait olup olmadığını kesin biçimde kanıtlamak olduğunu vurguladı. Tarihi kişiliklere ait DNA’yı doğrulamanın zorluğu nedeniyle, araştırmacılar da Vinci’nin yaşayan erkek akrabalarından alınacak örneklerle karşılaştırma yapmayı planladıklarını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/kazablankanin-altindan-tarih-cikti-773-bin-yillik-insan-fosili-1102569102.html
basel
i̇talya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/0f/1068295992_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_89d93e2e91a32d49d3d797b7faab8199.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
leonardo da vinci, basel, bilim, dna, teknoloji, i̇talya
leonardo da vinci, basel, bilim, dna, teknoloji, i̇talya
Leonardo Da Vinci'nin çiziminden DNA elde edildi: Dehasının sırrı çözülebilecek mi?
Bilim insanları, Leonardo da Vinci’ye ait bir çizimden elde edilen DNA örneğinin Rönesans dahisine ait olabileceğini açıkladı. Bulgular, da Vinci’nin dünyayı algılayış biçiminin genetik bir temeli olup olmadığını araştırma ihtimalini gündeme getirdi.
Bilim insanları, Rönesans döneminde yaşamış, dönemin en önemli isimlerinden Leonardo da Vinci'ye ait olabileceği değerlendirilen bir DNA örneği elde etti. Araştırmacılar bu çalışmayla, da Vinci'nin çizimlerinden birinden alınan genetik materyal ile sanatçının biyolojik mirası hakkında önemli bilgiler elde edilebileceğini düşündüklerini söyledi.
Araştırmacılar, 'Leonardo da Vinci DNA Projesi' kapsamında Nisan 2024’te, “Holy Child” adlı kırmızı tebeşir çizimini özel bir yöntemle örnekledi. Yeni yayımlanan bilimsel makalede, bu örneklerden elde edilen DNA’nın, 500 yılı aşkın bir süre önce çizimi yapan da Vinci’ye ait olabileceği savunuldu.
Çalışmada, babadan oğula aktarılan Y kromozomu dizilimi analiz edildi. Araştırmacılar, çizimden elde edilen DNA ile Leonardo’nun kuzenine ait bir mektuptan alınan DNA örneğini karşılaştırdı. Her iki örneğin de, da Vinci’nin doğduğu İtalya, Toskana’da ortak bir ataya işaret eden genetik gruba ait olduğu belirlendi.
Araştırmacılar, henüz kesin bir sonuca varılamadığını vurgularken, bu bulgunun da Vinci'nin DNA'sını çözmeye yönelik bir adım olabileceğini belirtti.
DNA, da Vinci’nin dünyayı nasıl gördüğünü açıklayabilir mi?
Bilim insanları, da Vinci’nin çizimlerinin sıradan bir gözlem yeteneğinin ötesinde olduğunu düşünüyor. Örneğin, bir yusufçuğun uçuş sırasında kanatlarını dönüşümlü kaldırmasını doğru şekilde tasvir edebilmişti. Basel Üniversitesi'nde genetikçi olan Dr. David Thaler bunu, 'da Vinci’nin dünyayı adeta yavaş çekim bir kamera gibi algılıyor olabilir' ifadeleriyle anlatıyor. Bazı bilim insanları, bu yeteneğin, retina ile ilişkili KCNB1 ve KCNV2 genlerindeki olası mutasyonlarla bağlantılı olabileceğini değerlendirmekte.
Ancak uzmanlar, şu aşamada öncelikli hedefin, bulunan DNA’nın gerçekten da Vinci’ye ait olup olmadığını kesin biçimde kanıtlamak olduğunu vurguladı. Tarihi kişiliklere ait DNA’yı doğrulamanın zorluğu nedeniyle, araştırmacılar da Vinci’nin yaşayan erkek akrabalarından alınacak örneklerle karşılaştırma yapmayı planladıklarını açıkladı.
Da Vinci kimdir?
Leonardo da Vinci (1452–1519), Rönesans döneminin en önemli sanatçı, bilim insanı ve mucitlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ressam, heykeltıraş, mimar, mühendis ve anatomist kimlikleriyle tanınan da Vinci, Mona Lisa ve Son Akşam Yemeği gibi eserleriyle sanat tarihine damga vurdu.
Ancak da Vinci’yi benzersiz kılan yalnızca sanatı değil, doğayı, insan vücudunu ve hareketi olağanüstü bir gözlem gücüyle analiz etmesi oldu.