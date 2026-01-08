Türkiye
Kazablanka’nın altından tarih çıktı: 773 bin yıllık insan fosili
Kazablanka’nın altından tarih çıktı: 773 bin yıllık insan fosili
Fas'ta bir mağarada keşfedilen 773 bin yıllık insan fosilleri, insan evriminin kritik bir dönemine ışık tutarken, Kuzey Afrika'nın insanlık tarihindeki rolünü... 08.01.2026
Fas Kültür Bakanlığı, ülkenin batısındaki Kazablanka’nın banliyölerinde, yaklaşık 773 bin yıl öncesine ait insan fosillerinin bulunduğunu açıkladı. Keşfin, insan evrimi açısından eşsiz veriler sunduğu vurgulandı.Bakanlığın açıklamasına göre, fosiller Kazablanka yakınlarındaki Thomas 1 taş ocağında bulunan bir mağarada, yetişkin ve çocuklara ait çene kemikleri, diş kalıntıları ve kafatası sonrası parçalar bulundu. Yapılan detaylı bilimsel analizler, fosillerin yaklaşık 773 bin yıl öncesine tarihlendiğini ortaya koydu. Bakanlık, keşfin Fas ve Kuzey Afrika’nın insanlık tarihinin derin köklerini anlamadaki stratejik önemini daha da güçlendirdiğini ifade etti.
Kazablanka’nın altından tarih çıktı: 773 bin yıllık insan fosili

05:11 08.01.2026
iskelet - kemik
© AA / Arşiv
Fas’ta bir mağarada keşfedilen 773 bin yıllık insan fosilleri, insan evriminin kritik bir dönemine ışık tutarken, Kuzey Afrika’nın insanlık tarihindeki rolünü yeniden tartışmaya açtı.
Fas Kültür Bakanlığı, ülkenin batısındaki Kazablanka’nın banliyölerinde, yaklaşık 773 bin yıl öncesine ait insan fosillerinin bulunduğunu açıkladı. Keşfin, insan evrimi açısından eşsiz veriler sunduğu vurgulandı.
Bakanlığın açıklamasına göre, fosiller Kazablanka yakınlarındaki Thomas 1 taş ocağında bulunan bir mağarada, yetişkin ve çocuklara ait çene kemikleri, diş kalıntıları ve kafatası sonrası parçalar bulundu.
Yapılan detaylı bilimsel analizler, fosillerin yaklaşık 773 bin yıl öncesine tarihlendiğini ortaya koydu.
Bakanlık, keşfin Fas ve Kuzey Afrika’nın insanlık tarihinin derin köklerini anlamadaki stratejik önemini daha da güçlendirdiğini ifade etti.
