AKOM’dan İstanbul için tarihli uyarı: Yoğun kar yağışı geliyor

İstanbul için peş peşe uyarılar geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların sert düşeceğini açıklarken, AKOM pazar günü karla karışık yağmur, pazartesi... 08.01.2026, Sputnik Türkiye
09:41 08.01.2026 (güncellendi: 09:48 08.01.2026)
İstanbul için peş peşe uyarılar geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların sert düşeceğini açıklarken, AKOM pazar günü karla karışık yağmur, pazartesi günü ise kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. İstanbul ve Ankara’nın da aralarında olduğu 63 il için sarı kodlu uyarı verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu tahminine göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları hızla düşecek. Bugün itibarıyla kuvvetli yağış, fırtına ve kar yağışı etkisini göstermeye başlarken, İstanbul ve Ankara’nın da dahil olduğu 63 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.
İstanbul’da yağışlar yerel kuvvetli olacak
Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul’da aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı, sıcaklıkların ise kısa sürede mevsim normallerinin altına ineceği bildirildi.
AKOM’dan İstanbul'a kuvvetli kar uyarısı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. AKOM’un tahminlerine göre, pazar günü karla karışık yağmur, pazartesi günü ise kuvvetli kar yağışı bekleniyor. İstanbul'daki kar yağışının salı günü ise aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
AKOM’un bugün için yayımladığı uyarıda şu ifadelere yer verildi:
“Fırtınanın (50–85 km/s) öğle saatlerine kadar güneyli, öğle saatlerinden sonra kuzeyli (Karayel) yönlerden etkili olmaya devam etmesi, beraberinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklenirken, gün içerisinde 17°C’ler civarında seyretmesi beklenen sıcaklıkların akşam saatlerine doğru 8–10°C birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.”
Uzmandan tarihli kar açıklaması
Meteoroloji uzmanı Hüseyin Öztel, 12 Ocak Pazartesi günü İstanbul genelinde yer yer yoğun kar yağışı görüleceğini ifade etti.