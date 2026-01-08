https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/akomdan-istanbul-icin-tarihli-uyari-yogun-kar-yagisi-geliyor-1102572921.html

AKOM’dan İstanbul için tarihli uyarı: Yoğun kar yağışı geliyor

AKOM’dan İstanbul için tarihli uyarı: Yoğun kar yağışı geliyor

Sputnik Türkiye

İstanbul için peş peşe uyarılar geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların sert düşeceğini açıklarken, AKOM pazar günü karla karışık yağmur, pazartesi... 08.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-08T09:41+0300

2026-01-08T09:41+0300

2026-01-08T09:48+0300

türki̇ye

i̇stanbul

i̇stanbul kar yağışı

kar yağışı

yoğun kar yağışı

akom

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102485756_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4533764941cb0129e8c1e192d5879691.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu tahminine göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları hızla düşecek. Bugün itibarıyla kuvvetli yağış, fırtına ve kar yağışı etkisini göstermeye başlarken, İstanbul ve Ankara’nın da dahil olduğu 63 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.İstanbul’da yağışlar yerel kuvvetli olacakMeteoroloji tahminlerine göre İstanbul’da aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı, sıcaklıkların ise kısa sürede mevsim normallerinin altına ineceği bildirildi.AKOM’dan İstanbul'a kuvvetli kar uyarısıİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. AKOM’un tahminlerine göre, pazar günü karla karışık yağmur, pazartesi günü ise kuvvetli kar yağışı bekleniyor. İstanbul'daki kar yağışının salı günü ise aralıklarla devam etmesi bekleniyor.AKOM’un bugün için yayımladığı uyarıda şu ifadelere yer verildi:“Fırtınanın (50–85 km/s) öğle saatlerine kadar güneyli, öğle saatlerinden sonra kuzeyli (Karayel) yönlerden etkili olmaya devam etmesi, beraberinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklenirken, gün içerisinde 17°C’ler civarında seyretmesi beklenen sıcaklıkların akşam saatlerine doğru 8–10°C birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.”Uzmandan tarihli kar açıklamasıMeteoroloji uzmanı Hüseyin Öztel, 12 Ocak Pazartesi günü İstanbul genelinde yer yer yoğun kar yağışı görüleceğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/meteorolojiden-istanbul-dahil-63-il-icin-sari-kodlu-uyari-kuvvetli-saganak-ve-firtina-etkili-olacak-1102569745.html

türki̇ye

i̇stanbul

i̇stanbul kar yağışı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

akom istanbul kar uyarısı, istanbul’da kar yağışı ne zaman, pazartesi kar yağacak mı, istanbul kuvvetli kar yağışı, meteoroloji genel müdürlüğü kar uyarısı, 63 il sarı kodlu uyarı, istanbul hava durumu son dakika, istanbul kar alarmı, istanbul’da sıcaklıklar düşüyor, fırtına ve kar uyarısı, istanbul pazartesi hava durumu, akom kar açıklaması, meteoroloji kar tahmini, istanbul’da yoğun kar bekleniyor