Dışişleri Bakanı Fidan: SDG'nin İsrail'in ‘böl, parçala, yut’ stratejisinde bir aktöre dönüşmesi tesadüf değil

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'yi ziyaret eden Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Hamad Al Busaidi ile Ankara'da bir araya geldi.Bakanlar Fidan ve Busaidi, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenliyor.'İsrail'in böl, parçala yut politikalarının faydası yok'‘İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor’

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Fidan ve Szijjarto ortak basın toplantısı düzenledi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki son gelişmelerle ilgili İsrail'i işaret ederek "SDG’nin bu noktada üzerine düşeni yapması lazım. Bunun yerine İsrail ile koordinasyon içinde ‘böl, parçala, yut’ stratejisinde bir aktöre dönüşmesi de maalesef tesadüf değil" dedi.