Dışişleri Bakanı Fidan: SDG'nin İsrail'in ‘böl, parçala, yut’ stratejisinde bir aktöre dönüşmesi tesadüf değil
Dışişleri Bakanı Fidan: SDG'nin İsrail'in ‘böl, parçala, yut’ stratejisinde bir aktöre dönüşmesi tesadüf değil
Dışişleri Bakanı Fidan: Halep’te sivil halka yönelik saldırılar SDG’nin gerçek niyetini ortaya çıkarmıştır derken, Suriye'deki son gelişmelerle ilgili konuştu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'yi ziyaret eden Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Hamad Al Busaidi ile Ankara'da bir araya geldi.Bakanlar Fidan ve Busaidi, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenliyor.'İsrail'in böl, parçala yut politikalarının faydası yok'‘İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor’
2026
14:45 08.01.2026 (güncellendi: 15:08 08.01.2026)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki son gelişmelerle ilgili İsrail'i işaret ederek "SDG’nin bu noktada üzerine düşeni yapması lazım. Bunun yerine İsrail ile koordinasyon içinde ‘böl, parçala, yut’ stratejisinde bir aktöre dönüşmesi de maalesef tesadüf değil" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'yi ziyaret eden Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Hamad Al Busaidi ile Ankara'da bir araya geldi.
Bakanlar Fidan ve Busaidi, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenliyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Halep’te sivil halka yönelik saldırılar SDG’nin gerçek niyetini ortaya çıkarmıştır.
Gelinen noktada SDG’nin elindekileri ne pahasına olursa olsun koruma ısrarı Suriye’nin önündeki en büyük engeldir.
SDG’nin teröre ve ayrılıkçılığa artık veda etmesi gerekmektedir.
Ulusal güvenliğimiz açısından Suriye’deki olayların seyri bizim için fevkalade önemlidir.
Uluslararası ortaklarımızla da koordinasyon halindeyiz.
Bizim görmek istediğimiz istikrar ve bölgesel barış. Bunun dışında bir hedefimiz yok. Fakat İsrail’in bölgedeki yayılmacığılı bu vizyonun tersine bir tablo ortaya çıkarmakta.
Bölünmeden kaostan beslenen bir startejiye sahipler, bunun değişmesi lazım. Suriye’de ABD ve İsrail arasında yürütülen görüşmelerin Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve bölgenin güvenliğine olması için gerektiğinde direkt müdahil olmaktan çekinmiyoruz. Bizim hiç kimsenin topraağında gözümüz yok.

'İsrail'in böl, parçala yut politikalarının faydası yok'

İsrail bölgede böl, parçala, yut politikalarını tekrar uygulamaya konmasının bir faydası yok.
Son birkaç gündür devam eden olaylar maalesef son 1 yıldır uyardığımız olayın tecelli etmesi. SDG’nin zamana uğramak yerine, bölgede entegrasyonu hayata geçirmiş olsaydı bunların hiçbirin görmeyecektir.
Taviz vermeden her yerde kalalım anlayışı kimseye fayda getirmiyor. Şu anda Suriye hükümeti kurulduğundan bir yana bir yıldan fazla süre geçmiştir. Artık terörle mücadele kapasitesini ileriye taşımaktadır.
Zaman ulusal birlik zamanıdır.
SDG’nin bu noktada üzerine düşeni yapması lazım. Bunun yerine İsrail ile koordinasyon içinde ‘böl, parçala, yönet’ stratejisinde bir aktöre dönüşmesi de maalesef tesadüf değil
Biz Yemen’de olanı, Somaliland’da olanı artık aynı mercekten görmeye başladık.

‘İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor’

Somaliland ile ilgili kararlar ancak Somaliler’in kendi iradesiyle belirlenmeli.
İslam İşbirliği Teşkilatı’nı olağanüstü toplama kararı aldık. Bu önemli toplantıyı Cidde’de yapacağız.
