Halep'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Halep'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Halep'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi

12:07 08.01.2026
© AP Photo / Omar AlbamHalep
Halep - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Omar Albam
Abone ol
Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti, Halep'te üç mahalleye saat 13.30'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı. Suriye'de SDG ile Suriye Ordusu arasında 6 Ocak'ta başlayan çatışmalarda, söz konusu mahallelere yönelik nokta atışı operasyonlara başlanacağı açıklandı.
Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti, Halep kentindeki SDG mevzileri Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde saat 13.30’dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.
Operasyonlar Heyeti’nden yapılan açıklamada, söz konusu mahallelerde saat 13.30 itibarıyla SDG mevzilerine yönelik nokta atışı operasyonlara başlanacağı aktarıldı.
Halep'te 6 Ocak'ta başlayan çatışmalarda 1 asker 5 sivil öldü, 31 kişi yaralandı. Suriye Ordusu, SDG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.
Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti. Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı.
Suriye ordusu SDG mevzilerini vuruyor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2026
DÜNYA
Suriye'de çatışmalar tırmandı: Halep'te bombardıman başladı, Şam yönetimi SDG'yi vuruyor
Dün, 16:14
