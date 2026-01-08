https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/halepte-sokaga-cikma-yasagi-ilan-edildi-1102577601.html

Halep'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Halep'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti, Halep'te üç mahalleye saat 13.30'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı... 08.01.2026

Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti, Halep kentindeki SDG mevzileri Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde saat 13.30’dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.Operasyonlar Heyeti’nden yapılan açıklamada, söz konusu mahallelerde saat 13.30 itibarıyla SDG mevzilerine yönelik nokta atışı operasyonlara başlanacağı aktarıldı.Halep'te 6 Ocak'ta başlayan çatışmalarda 1 asker 5 sivil öldü, 31 kişi yaralandı. Suriye Ordusu, SDG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti. Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı.

