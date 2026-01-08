Türkiye
Çakarlı sürücüye rekor ceza: Ehliyetine el konuldu, 414 bin lira ceza kesildi
Çakarlı sürücüye rekor ceza: Ehliyetine el konuldu, 414 bin lira ceza kesildi
İki aracına da yasa dışı çakar takar sürücünün ehliyeti üç ay süreyle geri alındı. Sürücüye 414 bin lira para cezası kesildi.
Mersin'de iki aracına da yasa dışı çakar takan sürücü denetimlerden kaçamadı. Sürücünün ehliyeti üç ay süreyle geri alınırken toplamda 414 bin lira para cezası kesildi. Bakan Yerlikaya: Caydırıcı cezalar geliyorİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çakarlı sürücünün yakalandığını belirtti Yerlikaya, sosyal medyada yer alan çakarlı iki aracın sahibinin, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu H.A. olduğunun belirlendiğini ifade etti. Yasa dışı olarak iki aracına çakar takan sürücünün ehliyetinin 90 gün süreyle geri alındığı bilgisini veren Yerlikaya, araçların 30'ar gün süreyle trafikten men edildiğini ve toplam 414 bin lira idari para cezası uygulandığını belirtti.Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:
İki aracına da yasa dışı çakar takar sürücünün ehliyeti üç ay süreyle geri alındı. Sürücüye 414 bin lira para cezası kesildi.
Mersin'de iki aracına da yasa dışı çakar takan sürücü denetimlerden kaçamadı. Sürücünün ehliyeti üç ay süreyle geri alınırken toplamda 414 bin lira para cezası kesildi.

Bakan Yerlikaya: Caydırıcı cezalar geliyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çakarlı sürücünün yakalandığını belirtti Yerlikaya, sosyal medyada yer alan çakarlı iki aracın sahibinin, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu H.A. olduğunun belirlendiğini ifade etti. Yasa dışı olarak iki aracına çakar takan sürücünün ehliyetinin 90 gün süreyle geri alındığı bilgisini veren Yerlikaya, araçların 30'ar gün süreyle trafikten men edildiğini ve toplam 414 bin lira idari para cezası uygulandığını belirtti.
Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:
"Şahıs hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları, izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmaktan cezai işlemler uygulandı. 2024 yılının sonunda yasa dışı çakar konusunda, kanunda bir değişiklik yaparak caydırıcı cezalar getirmiştik. Son bir yılda çakar konusunda denetimlerimizi yüzde 338 arttırmamıza rağmen yasa dışı çakar kullanımı yaklaşık yüzde 87 oranında azaldı. Caydırıcı cezalarla, trafik kuralı ihlallerinin ne kadar azalabileceğini, yasa dışı çakar konusunda istatistiki verilerle tespit etmiş olduk. Yeni Trafik Kanunu teklifimizde de caydırıcı cezalar geliyor"
Trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2026
TÜRKİYE
Trafikte aracından inip başka bir araca saldırmıştı: Binlerce liralık ceza kesildi
Dün, 14:58
