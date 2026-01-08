https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/cakarli-surucuye-rekor-ceza-ehliyetine-el-konuldu-414-bin-lira-ceza-kesildi-1102575196.html

Çakarlı sürücüye rekor ceza: Ehliyetine el konuldu, 414 bin lira ceza kesildi

Çakarlı sürücüye rekor ceza: Ehliyetine el konuldu, 414 bin lira ceza kesildi

İki aracına da yasa dışı çakar takar sürücünün ehliyeti üç ay süreyle geri alındı. Sürücüye 414 bin lira para cezası kesildi.

Mersin'de iki aracına da yasa dışı çakar takan sürücü denetimlerden kaçamadı. Sürücünün ehliyeti üç ay süreyle geri alınırken toplamda 414 bin lira para cezası kesildi. Bakan Yerlikaya: Caydırıcı cezalar geliyorİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çakarlı sürücünün yakalandığını belirtti Yerlikaya, sosyal medyada yer alan çakarlı iki aracın sahibinin, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu H.A. olduğunun belirlendiğini ifade etti. Yasa dışı olarak iki aracına çakar takan sürücünün ehliyetinin 90 gün süreyle geri alındığı bilgisini veren Yerlikaya, araçların 30'ar gün süreyle trafikten men edildiğini ve toplam 414 bin lira idari para cezası uygulandığını belirtti.Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

