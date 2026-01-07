https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/aracindan-inip-baska-bir-araca-saldirmisti-binlerce-liralik-ceza-kesildi--1102554411.html
Trafikte aracından inip başka bir araca saldırmıştı: Binlerce liralık ceza kesildi
Trafikte aracından inip başka bir araca saldırmıştı: Binlerce liralık ceza kesildi
07.01.2026
Esenyurt'ta bir kadın sürücü, trafikte aracından inerek başka bir sürücü ile tartıştı, araca tekme ve yumruklarla saldırdı. Bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis, kadın sürücü ve yanındaki kişiyi tespit etti. Sürücüye ve yanındaki kişiye 6 bin 498 lira trafik cezası kesildi. Sosyal medyadan tespit edildiTrafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin sanal devriye çalışmaları kapsamında, yolun ortasında durdurduğu aracından inen kadın sürücünün, başka bir sürücüsüyle tartışıp araca yumruk ve tekme attığı anlara ait sosyal medyada paylaşılan görüntüler incelendi.Ekiplerce kimlikleri belirlenen sürücü K.A. ve yolcu konumunda bulunan İ.A. yakalandı.Hem ceza kesildi hem adli işlem başlatıldıSürücü K.A'ya, Karayolları Trafik Kanunu'nun "saygısızca araç kullanmak" ve "duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak" maddelerinden, yanındaki kişiye ise "yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması" maddesinden toplam 6 bin 498 lira trafik cezası verildi. Ayrıca araç sürücüsü K.A. hakkında adli işlem başlatıldı.
Esenyurt'ta bir kadın sürücü, trafikte aracından inerek başka bir sürücü ile tartıştı, araca tekme ve yumruklarla saldırdı. Bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis, kadın sürücü ve yanındaki kişiyi tespit etti. Sürücüye ve yanındaki kişiye 6 bin 498 lira trafik cezası kesildi.
Sosyal medyadan tespit edildi
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin sanal devriye çalışmaları kapsamında, yolun ortasında durdurduğu aracından inen kadın sürücünün, başka bir sürücüsüyle tartışıp araca yumruk ve tekme attığı anlara ait sosyal medyada paylaşılan görüntüler incelendi.
Ekiplerce kimlikleri belirlenen sürücü K.A. ve yolcu konumunda bulunan İ.A. yakalandı.
Hem ceza kesildi hem adli işlem başlatıldı
Sürücü K.A'ya, Karayolları Trafik Kanunu'nun "saygısızca araç kullanmak" ve "duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak" maddelerinden, yanındaki kişiye ise "yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması" maddesinden toplam 6 bin 498 lira trafik cezası verildi. Ayrıca araç sürücüsü K.A. hakkında adli işlem başlatıldı.