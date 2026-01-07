https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/trump-onumuzdeki-hafta-gazze-baris-kurulunu-aciklayacak-1102567287.html

'Trump önümüzdeki hafta Gazze Barış Kurulu'nu açıklayacak'

ABD medyası, Trump'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasının bir adımı olarak önümüzdeki hafta Gazze Barış Kurulu'nu açıklayacağını bildirdi. 07.01.2026, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının bir parçası olarak önümüzdeki hafta Gazze Barış Kurulu'nu açıklaması bekleniyor.Axios'un haberine göre ikinci aşama, Trump'ın 20 maddelik barış planında belirtildiği gibi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin daha fazla bölgesinden çekilmesini, Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) konuşlandırılmasını ve Trump liderliğindeki Barış Kurulu'nu da içeren yeni bir yönetim yapısının kurulmasını öngörüyor.

