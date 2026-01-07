Suriye'de çatışmalar şiddetlendi: Tam kapsamlı sokağa çıkma yasağı geldi, 'SDG meşru hedef' sayıldı, ölenler var
14:10 07.01.2026 (güncellendi: 14:51 07.01.2026)
Suriye ordusu, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile ikinci gününe giren çatışmaların tırmanması üzerine çarşamba günü ülkenin kuzeyindeki Halep kentinde yer alan Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerini kapalı askeri bölgeler ilan etti ve tam kapsamlı bir sokağa çıkma yasağı uygulamaya koydu. Çatışmalar şiddetlenirken ölü sayısı en az 4'e ulaştı.
Suriye Arap Ordusu Harekat Komutanlığı, söz konusu iki mahalledeki tüm SDG mevzilerinin, sivil kayıplara yol açtığı belirtilen ve 'büyük bir tırmanış' olarak tanımlanan gelişmeler ile tekrarlanan saldırıların ardından 'meşru askeri hedef' olarak değerlendirileceğini bildirdi. Ordu, sivillerin kendi güvenlikleri için SDF mevzilerinden uzak durmaları çağrısında bulundu.
Açıklamaya göre Şeyh Maksud ve Eşrefiye’de sokağa çıkma yasağı, çarşamba günü yerel saatle 15.00’te yürürlüğe girecek. Sivillere, ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde hareketten kaçınmaları talimatı verildi. Ordu, alınan önlemlerin sivilleri korumak ve askeri operasyonları kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti.
Dron saldırıları, topçu ateşleri
Etkilenen mahallelerde yaşayan sivillerin bölgeden ayrılabilmesi için ordunun iki 'insani koridor' açtığı ve bu koridorların, sokağa çıkma yasağı uygulanmadan önce saat 15.00’e kadar halkın kullanımına sunulduğu açıklandı.
Duyuru, Halep’te son günlerde artan şiddet olaylarının ardından geldi. Devlet medyasına göre bu süreçte dron saldırıları, topçu ateşi ve hükümet güçleri ile SDG bağlantılı birlikler arasında karşılıklı silahlı çatışmalar yaşandı. Olaylar sonucunda siviller ve güvenlik personeli arasında ölümler ve yaralanmalar meydana geldi.
Suriye makamları, SDG’yi yerleşim alanlarını ve güvenlik noktalarını hedef almakla suçlarken, SDG ise sorumluluğu reddederek hükümete bağlı güçleri 'ayrım gözetmeyen bombardıman' yapmakla itham etti.
Halk çatışma bölgelerini terk ediyor
Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığına bağlı sivil savunma ekipleri, Halep'in çeşitli mahallelerinde evlerinde mahsur kalan aileleri barınma merkezine yerleştirmek üzere tahliye etti.
Halep'teki çatışmalar 2. gününde: Sivil halk tahliye ediliyor 👇 pic.twitter.com/JwiYW8mzir— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 7, 2026
Arap basınına göre halk, bölgeyi terk ediyor.
10 Mart Mutabakatı ne durumda?
Yeniden alevlenen çatışmalar, Suriye hükümeti ile SDG arasında 10 Mart 2025’te imzalanan ve SDG kontrolündeki güçler ile kurumların Suriye devlet yapısına entegre edilmesini öngören anlaşmaya ilişkin siyasi görüşmelerin tıkanması ortamında yaşandı. Bu durum, siyasi süreçteki ilerleme eksikliğinin sahada tekrarlanan 'gerilim patlamalarını' körüklediği yönündeki endişeleri artırdı.
Çatışmalar, özellikle stratejik konumu ve karmaşık güvenlik kontrolü nedeniyle uzun süredir hassas birer 'gerilim noktası' olarak görülen Şeyh Maksud ve Eşrefiye çevresinde, Halep’te zaten kırılgan olan güvenlik düzenlemelerini daha da zorladı.