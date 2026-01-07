https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/suriyede-catismalar-siddetlendi-tam-kapsamli-sokaga-cikma-yasagi-en-az-4-olu-1102552084.html

Suriye'de çatışmalar şiddetlendi: Tam kapsamlı sokağa çıkma yasağı geldi, 'SDG meşru hedef' sayıldı, ölenler var

Suriye ordusu, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile ikinci gününe giren çatışmaların tırmanması üzerine çarşamba günü ülkenin kuzeyindeki Halep kentinde yer... 07.01.2026, Sputnik Türkiye

Suriye Arap Ordusu Harekat Komutanlığı, söz konusu iki mahalledeki tüm SDG mevzilerinin, sivil kayıplara yol açtığı belirtilen ve 'büyük bir tırmanış' olarak tanımlanan gelişmeler ile tekrarlanan saldırıların ardından 'meşru askeri hedef' olarak değerlendirileceğini bildirdi. Ordu, sivillerin kendi güvenlikleri için SDF mevzilerinden uzak durmaları çağrısında bulundu.Açıklamaya göre Şeyh Maksud ve Eşrefiye’de sokağa çıkma yasağı, çarşamba günü yerel saatle 15.00’te yürürlüğe girecek. Sivillere, ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde hareketten kaçınmaları talimatı verildi. Ordu, alınan önlemlerin sivilleri korumak ve askeri operasyonları kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti.Dron saldırıları, topçu ateşleri Etkilenen mahallelerde yaşayan sivillerin bölgeden ayrılabilmesi için ordunun iki 'insani koridor' açtığı ve bu koridorların, sokağa çıkma yasağı uygulanmadan önce saat 15.00’e kadar halkın kullanımına sunulduğu açıklandı.Suriye makamları, SDG’yi yerleşim alanlarını ve güvenlik noktalarını hedef almakla suçlarken, SDG ise sorumluluğu reddederek hükümete bağlı güçleri 'ayrım gözetmeyen bombardıman' yapmakla itham etti. Halk çatışma bölgelerini terk ediyor Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığına bağlı sivil savunma ekipleri, Halep'in çeşitli mahallelerinde evlerinde mahsur kalan aileleri barınma merkezine yerleştirmek üzere tahliye etti.Arap basınına göre halk, bölgeyi terk ediyor.10 Mart Mutabakatı ne durumda?

